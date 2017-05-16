Саров — Хрипуново

14 мая в Саровской православной гимназии принимали друзей — учеников воскресной школы Знаменского скита Серафимо-Дивеевского монастыря из с. Хрипуново Ардатовского района Нижегородской области.

Школьники из Сарова и Хрипунова во время летних каникул не раз ходили в совместные походы, которые организует учитель истории гимназии, руководитель Православно-краеведческого центра «Истоки» Людмила Куликова. Также саровчане неоднократно приезжали в Знаменский скит на трудовые послушания, во время которых ребята общались друг с другом.

На этот раз дети из Хрипунова и их педагоги (сестры Знаменского скита во главе со старшей монахиней Арсенией) привезли в Саров творческий подарок — постановку по сказке «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери. Ребята очень старались, выучили почти весь текст произведения, подготовили прекрасные костюмы и декорации, а также пели хором хорошие, добрые песни.

По словам преподавателя Центра «Истоки» Юлии Васиной, «в условиях деревенской жизни воскресная школа — это единственный досуг детей. У них нет музыкальной или художественной школы, нет дома компьютера. В воскресной школе сестры обучают детей петь, играть на музыкальных инструментах, изучают с ними Закон Божий, ставят музыкальные спектакли, вместе с ними делают костюмы и декорации. Поэтому приезд в Саров стал большим событием для ребят из Хрипунова».

Ученики Саровской православной гимназии сыграли для гостей спектакль «Ястребок», а воспитанники Православно-краеведческого центра показали литературно-музыкальную композицию о войне.

Пообщаться в этот раз дети не успели, т. к. объединенный концерт длился около трех часов. Но впереди новые встречи, совместный отдых и труд.

Людмила Куликова предложила гимназистам и их родителям в летнее время организовать бригады для помощи насельницам Знаменского скита, потрудиться во славу Божию на сельхозработах. Желающие могут обращаться к ней по тел.: 89101469447 (Людмила Владимировна).



