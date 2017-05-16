Все письма дошли до батюшки Серафима

14 мая в Духовно-научном центре (ДНЦ) Саровского монастыря подвели итоги фестиваля «Письмо батюшке Серафиму», в котором приняли участие около двухсот детских работ.

Фестиваль стартовал в середине февраля, в нем пригласили участвовать воспитанников всех подразделений ДНЦ Саровского монастыря, воскресной школы при храме Всех Святых и детских садов города, в которых ведется работа по духовно-нравственному воспитанию. Участникам фестиваля нужно было сделать открытку или написать письмо батюшке Серафиму, рассказать ему о себе. Положение конкурса разослали по детским садам Сарова, и оно вызвало неожиданно большой отклик. В ДНЦ принесли около двухсот детских рисунков; работ, выполненных в различных декоративных техниках; писем в стихах и прозе. Один только детский сад № 14, где работают две православно-ориентированные группы, представил более 40 работ.

Кроме малышей в фестивале захотели поучаствовать их старшие братья и сестры из четырех школ города, а также воспитанники приходской воскресной школы, детского объединения «Ступеньки к Небу» и художественной мастерской «Лики» при Саровском монастыре, Центра помощи семье и детям г. Сарова «Теплый дом». Места на фестивале решили не присуждать, все его участники стали лауреатами.

В силу большого количества участников организаторы решили не вызывать каждого ребенка по отдельности, а передать дипломы и пакеты с сухариками, освященными в келье батюшки Серафима, представителям организаций. Одновременно на экране высвечивались рисунки и декоративные работы, выполненные детьми с помощью родителей и педагогов. Излюбленные сюжеты — батюшка Серафим молится на камушке или кормит медведя. Были и просто мишки, а также цыплята, храмы, цветы, всевозможные пасхальные композиции. Организаторы фестиваля попытаются устроить выставку этих работ на городской площадке, где их можно будет увидеть.

Перед началом церемонии награждения собравшиеся увидели музыкальный спектакль «Красная Шапочка» в исполнении прихожан Саровского монастыря.

Организаторы разделили письма по разным номинациям: поэтический образ батюшки Серафима, духовные размышления, коллективные письма, просьбы о том, чтобы не было войны и просьбы о близких. В письмах Деду Морозу дети просят подарки, а о чем же они пишут святому? Приведем отрывки из детских писем:

— Батюшка, я знаю песню-молитву про тебя. Она мне очень нравится, потому что в ней есть слова про твою улыбку, про моих друзей, про маму и доброго Господа.

— У меня должен родиться братик. Хочу попросить тебя — помолись, чтобы он был здоровым.

— Мне очень хотелось, чтобы все люди на земле жили в мире и дружбе между собою. Чтобы все улыбались друг другу и были добрыми, как ты, батюшка Серафим.

— У меня есть старенькая прабабушка Вера. Она ветеран, победитель. У нее очень болят ножки. Попроси, батюшка Серафим, Боженьку, чтобы прабабушка меньше болела и больше улыбалась.

— В нашем храме есть твоя комната (прим. — Келья), но я там тебя никогда не видел. Когда ты придешь туда, пожалуйста, оставь мне записку. Мы с мамой ее прочитаем, и она будет улыбаться.

— Мне очень приятно, что я здесь живу, хожу по тем же местам, по которым ходил сам батюшка Серафим. Мне хочется помогать людям, творить добро.

Наместник Саровского монастыря игумен Никон обратился к ребятам: «Я верю, что все ваши письма дошли до батюшки Серафима. Думаю, что он даже где-то рядом присутствует. Смотрит на всех вас и радуется, что к нему в монастырь пришло столько маленьких любящих сердец. Благодарим вас за вашу любовь к прп. Серафиму Саровскому».

По итогам фестиваля планируется выпуск печатного издания и создание звукового письма. Организаторы надеются, что фестиваль «Письмо батюшке Серафиму» станет доброй традицией.