Православные святые объединяют Россию и Казахстан

Православное творческое объединение «МiР» приступило к реализации проекта «Сестры», который получил грант конкурса «Православная инициатива». Объявлены два международных конкурса: эскиза памятного знака для установки на месте заключения сестер дивеевского монастыря в Карлаге в годы гонений в XX веке и конкурса сочинений «Страны и судьбы».

Справка. Проект «Сестры» посвящен судьбам насельниц Серафимо-Дивеевского монастыря, пострадавшим в годы гонений, и отбывавшим срок в Карлаге. Также проект направлен на укрепление связей православных общин России и Казахстана. В рамках проекта предполагается: создание передвижной выставки «Белые платочки», постановка спектакля «Сестры», поиск материалов и выпуск сборника статей, поездка делегации от Сарова в Караганду с выставкой и спектаклем (в октябре 2017 года), итоговая конференция (круглый стол) в Дивеево по итогам проекта с участием делегации из Караганды (в ноябре 2017 года). Финансовое обеспечение конкурса — за счет фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» (г. Москва).

В соцсети «ВКонтакте» открыта страница проекта — http://vk.com/sestry_karlag, посвященная судьбам дивеевских сестер, отбывавших свой срок в Карлаге, и духовным связям Нижегородского края с Казахстаном. Связи эти выстроены страдальцами за веру в XX веке. Так, сщмч. митрополит Горьковский и Арзамасский Евгений (Зернов) окончил свою жизнь в Карлаге и почитается как в Соборе Нижегородских святых, так и в Соборе новомучеников и исповедников Казахстанских. А священноисповедник Николай (Могилевский), митрополит Алма-Атинский и Казахстанский, провел пять лет в заключении в Саровском отделении Темниковских лагерей.

Более 30 дивеевских монахинь отбывали срок в Карлаге. Некоторые из них прославлены как новомученицы. На странице http://vk.com/sestry_karlag можно познакомиться с фотографиями, документами и жизнеописанием сестер дивеевского монастыря, сидевших в Карлаге. Члены ПТО «МiР» понимают, что собранные энтузиастами сведения о судьбах монахинь разрознены и не всегда могут быть подтверждены документально. Но они хотят сохранить все, что возможно, и донести эту информацию до сердец наших современников. Кроме того, православные общины в Казахстане чувствуют свою оторванность от России. Поэтому организаторы проекта надеются, что «сохраняя и возрождая память о наших предках, мы восстановим и родство с нашими братьями и сестрами, оказавшимися вдали от Родины».

К участию в конкурсах сочинений и эскизов памятного знака приглашается молодежь из г. Караганды (Казахстан) и Нижегородской области России. Организаторы хотят привлечь внимание молодежи к подвигу новомучеников и исповедников, оформить идеи для увековечивания памяти о дивеевских сестрах, прошедших через испытания в Карагандинском ИТЛ, побудить участников конкурса к осмыслению исторических и духовных связей России и Казахстана, а также заинтересовать их в укреплении связей между нашими странами.

Все работы в электронном виде нужно направлять с 15 мая по 30 июня 2017 г. по адресу hdc@yandex.ru. Итоги конкурсов будут подведены с 30 июня по 10 июля 2017 г. и размещены на странице проекта «Сестры» http://vk.com/sestry_karlag. Награждение казахстанских участников и лауреатов конкурса пройдет в октябре 2017 года во время пребывания Саровской делегации в Караганде, а участников из Нижегородской области — в ноябре, в Дивееве, на итоговой конференции проекта. Все участники будут награждены дипломами и памятными подарками.

Положения конкурсов, порядок их проведения, темы сочинений и требования к оформлению работ см.:

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ЭСКИЗА ПАМЯТНОГО ЗНАКА.doc

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ СТРАНЫ И СУДЬБЫ.doc