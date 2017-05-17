Открыт сайт о принесении в Россию мощей святителя Николая

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Кирилла запустила в работу сайт о принесении мощей святителя и чудотворца Николая в Россию из г. Бари с 21 мая по 28 июля для поклонения верующих.

На сайте http://www.nikola2017.ru/ будут размещаться актуальные новости о пребывании святыни в России, информация для паломников с расписанием пребывания мощей в Москве и Санкт-Петербурге, фото- и видеоматериалы.

Мощи святителя Николая Чудотворца покинут место постоянного пребывания в итальянском городе Бари впервые за 930 лет. Об этом договорились Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск в ходе встречи в Гаване.

С 22 мая по 12 июля св. мощи будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, после чего их перевезут в Петербург, в Александро-Невскую Лавру. Доступ к мощам 22 мая будет осуществляться с 14.00 до 21.00, а в последующие дни – с 8.00 до 21.00.

По словам руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Владимира Черникова, предполагается, что очередь к Храму Христа Спасителя растянется примерно на два километра – до Крымского моста, на ее протяжении будут размещены три пропускных пункта. Никаких специальных пропусков не будет, доступ к мощам будет организован в порядке общей очереди для всех граждан. По словам Черникова, город готов принять любое число паломников. Безопасность обеспечат свыше двух тысяч сотрудников правоохранительных органов, вблизи храма будет размещено 11 точек питания и точек отдыха для пришедших.

Источник: http://www.nikola2017.ru/