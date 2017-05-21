Инвестиции в людей

20 мая состоялось заседание Саровского духовно-научного центра с участием заместителя министра финансов РФ Андрея Иванова, где обсуждали тему «Таланты нового поколения: готовность работать на Россию».

Заседание проходило в конференц-зале Департамента коммуникаций и международных связей РФЯЦ-ВНИИЭФ, под председательством митрополита Георгия и академика Радия Илькаева. В нем участвовали замминистра финансов РФ Андрей Иванов, председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, зампредседателя Внешэкономбанка, член Наблюдательного совета ГК «Росатом» Андрей Клепач, начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России», председатель правления юристов России Игорь Манылов и другие гости, а также руководство города и Федерального ядерного центра, игумен Свято-Успенского монастыря Никон (Ивашков) и благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов.

Перед началом заседания митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий поздравил с 70-летием заместителя гл. конструктора по ядерным зарядам Евгения Яковлева, который много лет занимается разработкой ЯО, находящегося на вооружении российской армии, лауреата Государственных премий СССР, РФ и премии Правительства в области науки и техники. Владыка поблагодарил ученого и вручил ему за заслуги перед Отечеством — медаль Нижегородской епархии св. блгв. князя Георгия Всеволодовича первой степени.

В своем ответном слове Евгений Дмитриевич объяснил, почему для него особенно дорога церковная награда. Он вспомнил, как в раннем детстве, в освобожденной от фашистов Смоленщине бабушка ставила его на колени перед образами, и первое, что он выучил наизусть, была молитва «Отче наш». Потом вера в его жизни отошла на второй план, но с конца 1980-х годов произошло возвращение к духовным ценностям, и ученый постарался отыскать иконы, перед которыми молился в детстве. Е. Д. Яковлев: «Пришло понимание, что та историческая нить, которая связывает все времена в России, это православие». Митрополит Георгий отметил, что наряду с профессиональным вкладом ученых в обороноспособность нашей страны не менее важно, чтобы они показывали своей жизнью пример молодежи, образ служения Родине и Богу.

Чем будем мотивировать?

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков говорил о важности мотивации талантливой молодежи на работу в ЯОК. По его словам, треть сотрудников Ядерного центра — это молодежь до 35 лет. Ежегодно трудоустраивается 250 молодых специалистов по 80 специальностям.

Владыка Георгий добавил, что какое сформируется молодое поколение, такое будущее и ждет нашу страну. Мы строим новую Россию, и пришло время насаждать новые семена во всех областях жизни страны. Церковь понимает, что можно сделать много научных открытий, построить материальное благополучие, но если новое талантливое поколение не сохранит верность стране и не будет связывать свою жизнь с ней, то все будет напрасно. Поэтому важна не только профессиональная и материальная, но и духовная мотивация молодежи, отметил владыка.

Почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий Илькаев говорил о том, что Ядерному центру нужны как лучшие кадры в плане профессиональной подготовке, так и настоящие патриоты, поскольку работа, связанная с особо опасными производствами требует большой ответственности. Когда в разрушенной послевоенной стране создавался Ядерный центр, сюда были вложены огромные ресурсы, чтобы создать для ученых благоприятные условия. А сейчас существует проблема ухода молодых специалистов из оборонки туда, где уровень оплаты выше — на рынке труда стало много предложений. Кроме того, 90 % молодежи не хочет ехать в Саров из-за невыездного статуса ученых, что, по мнению академика Илькаева, устарело и нуждается в пересмотре.

Владыка Георгий считает, что если мы хотим мотивировать молодежь на служение России в области науки, нужно повышать престиж труда ученого. Рассказывать о достижениях, о реальных героях нашего времени, чтобы молодым захотелось быть причастными к этому. И если в Саров не хотят ехать молодые специалисты из мегаполисов, где много возможностей карьерного роста, может, целесообразно сделать ставку на ребят из глубинки.

Преодолеть культурный разрыв поколений

Владимир Легойда поднял такую проблему, как культурный разрыв поколений нынешних отцов и детей, которые часто говорят на разных языках. Мы не понимаем их, а они — нас. Мы не разговариваем с детьми, разобщены, а в это время кто-то другой формирует их язык, ценности и стиль жизни. И в этом виноваты мы, считает Владимир Романович.

Он вспомнил, как впервые оказался в Сарове — на школьных Харитоновских чтениях, и был потрясен уровнем и разнообразием тематики детских работ. В. Легойда считает, что этот уникальный опыт нужно распространить и за пределами Сарова.

У современной молодежи другие способы восприятия, чем у людей старшего поколения. Они — «визуалы», «люди дизайна». Информационные технологии глубоко пронизывают их жизнь; они, можно сказать, живут в интернете. Нам нужно идти в интернет-сообщества и наполнять эти пространства другим смыслом, убежден В. Легойда.

Владимир Романович рассуждал о сложностях современной церковной жизни. Нынешние «отцы», поколение сорокалетних, пришли в Церковь, плывя против течения, через некий подвиг. Это поколение неофитов привело в храм своих родителей, и сегодня они верующие. Но дети вчерашних неофитов часто переживают кризис веры. Для них Церковь превратилась в социальный клуб, и они охладевают в вере. Чтобы этого не происходило, в духовной жизни детей должно быть место подвигу, ведь именно преодоление трудностей формирует характер.

По мнению В. Легойды, как общественный институт Церковь соединяет в себе верность традиции и открытость для инноваций. Удачным церковным проектом стала серия выставок в Москве «Моя история», которые сейчас постоянно находятся на ВДНХ. Принято решение о создании исторических экспозиций в регионах, а в День народного единства, 4 ноября 2017 года, подобная выставка откроется и в Нижнем Новгороде. Это уникальная возможность взрослым и детям попасть в общее культурное смысловое поле.

Владимир Романович отметил как положительное явление создание 18 мая «Русского художественного союза». В него вошли архитектор Андрей Анисимов, театральный режиссер Эдуард Бояков, писатель Захар Прилепин и другие известные люди творческих профессий. Они ставят перед собой цель «формирования национальной идентичности средствами искусства, создание и развитие современной творческой индустрии на основе объединения патриотических сил».

Комментируя выступление В. Легойды, владыка отметил, что благоприятные и тепличные условия для молодежи — это разные вещи, а св. Евангелие и Христос всегда побуждают к внутреннему подвигу борьбы с грехом. Проблема в том, что у молодого поколения часто не сформированы представления о том, что такое хорошо, и что такое плохо. Это преимущественно должно формироваться в семье, но институт семьи очень ослаблен. Владыка призвал не только говорить о проблемах, но и каждому на своем месте включиться в их решение.

Опереться на молодежь

Андрей Клепач обратил внимание на дефицит серьезных задач и требований, предъявляемых молодежи со стороны общества и государства. Это привело к возникновению целой прослойки тридцатилетних образованных людей, которые не хотят работать с полной самоотдачей, нести ответственность — одним словом, взрослеть. А ведь предыдущие поколения взрослели гораздо раньше. Андрей Николаевич убежден — нужно изменить эту ситуацию, тогда государство сможет опереться на новое поколение. Сейчас в храмах можно увидеть много молодых, патриотично настроенных людей. Но, конечно, есть и те, которые не дорожат Россией; и те, которые не видят для себя никакой перспективы; не знают, куда приложить силы. Если не направить их энергию в созидательное русло, не ставить перед ними «взрослые» задачи, то возрастет отток мозгов из России или молодежью воспользуются те, кто подогревает протестные разрушительные настроения в обществе.

Не все решают материальные стимулы. По мнению эксперта, огромным преимуществом РФЯЦ-ВНИИЭФ является то, что в институте удалось сохранить научную школу. Без примера не вырастить специалиста, надо в полной мере использовать это преимущество. Также А. Клепач считает необходимым перестроить тип отношений в науке и школе, чтобы уменьшить неоправданную бюрократизацию, изменить статус ученого, преподавателя и учителя.

Игорь Манылов рассказал о том, как на практике можно мотивировать молодежь на служение Отечеству. В прошлом году силами энтузиастов в Ярославской области провели первый молодежный форум «Александрова гора». Был показан видеоролик о том, как в этом летнем лагере 150 юношей и девушек объединило имя св. блгв. князя Александра Невского. Игорь Евгеньевич предложил участникам ДНЦ поддержать перспективный формат работы с молодежью.

Обмен мнениями

Валентин Костюков выступил с докладом о политике Ядерного центра по привлечению кадров, профориентационной работе со школьниками и студентами, поддержке и развитии молодых талантов, о лучшем в отрасли социальном пакете во ВНИИЭФ. А глава администрации г. Сарова Алексей Голубев рассказал о достижениях в социальной сфере, начиная от повышения рождаемости и до строительства в городе самого большого в Европе открытого катка. Также говорилось о развитии инфраструктуры города, чтобы сделать его привлекательным для молодежи. Алексей Викторович попросил Ассоциацию юристов России оказать помощь Сарову в модификации «Закона о ЗАТО», который был принят 25 лет назад и помог выжить городам атомной отрасли.

Состоялась дискуссия по проблеме оттока талантливой молодежи из Сарова. Ежегодно из города уезжают 500-600 выпускников школ (из них 10 % медалистов), а приезжают порядка 350 молодых специалистов. По мнению главы администрации г. Сарова Алексея Голубева, ничего страшного, если Саров будет кузницей кадров для страны. А владыка Георгий считает, что необходимо создавать новые рабочие места как в городе, так и за его пределами, чтобы обеспечить людей в округе работой.

Прозвучали предложения рассмотреть на следующих заседаниях ДНЦ социальные риски роботизации и автоматизации, а также тему искусственного интеллекта.

В общей системе координат

Митрополит Георгий с болью говорил об отсутствии системного подхода в воспитании молодежи. Вроде бы все трудятся на этом поле, но какой результат? Правящий архиерей ежегодно рассматривает порядка 250 прошений об отпевании самоубийц, 1500 прошений о расторжении венчанных браков… Недостаточно ходить в церковь и ставить свечку. Духовная безопасность — это образ мыслей и система ценностей. Только таким молодым ученым можно доверить военные секреты. А, может быть, проблема в том, что нам проще рассуждать, чем показать это своей жизнью? Готовы ли мы сами стать Серафимами? Готовы ли все вместе работать в одной упряжке?

Владыка убежден, что только системный подход позволит с минимальной затратой ресурсов воспитать духовно зрелого человека с правильным целеполаганием. Владыка призвал саровских участников ДНЦ повышать градус единомыслия и создать общий проект, в котором бы были задействованы образование и культура, духовный, научный, инженерный, военный, экономический и политический потенциал города — чтобы каждый мог заниматься своим делом, но в общей системе координат.

Замминистра финансов России Андрей Иванов напомнил, какое отношение к детям было в Советском Союзе. Ему хотелось бы, чтобы и сейчас наша страна была ориентирована на детей. По словам Андрея Юрьевича, он нигде не видел такой целостной системы православного образования и воспитания, как в Нижегородской области. Она включает в себя православные детские сады и гимназии (где учатся 2500 детей и трудятся 250 учителей), вузы, храмы, епархиальную жизнь. Все это создает кадровый потенциал для развития области и страны.

Замминистра поставил перед руководством города конкретные вопросы: «Почему город не может найти три миллиона на ремонт православной гимназии? Давайте посмотрим динамику бюджета города, и поймем где образовался дефицит. Почему город не просит нас этот дефицит закрыть, чтобы решить такую задачу? Если это действительно является приоритетом повестки дня, как здесь произносится...»

Андрей Юрьевич призвал участников Духовно-научного центра разработать (используя опыт Нижегородской епархии) и начать реализацию своего практического проекта, которому он готов всячески помогать. Он предложил возглавить эту работу Валентину Костюкову и игумену Никону. Кроме того, Андрей Иванов предложил поддержать молодых предпринимателей, которые организуют точки экономического роста.

А. Иванов: «Я уже 15 лет занимаюсь инвестициями, и с уверенностью могу сказать, что инвестиции бывают только в людей».