Саровские медики обсудили фильм «Афон за жизнь»

21 мая в приходском Православном культурно-просветительском центре состоялось собрание Общества православных медиков Сарова. На нем присутствовали священники Лев Юшков и Сергий Скузоваткин.

Около 20-ти участников встречи посмотрели фильм «Афон – за жизнь! Завет преподобного Паисия Святогорца». После просмотра медики за чашкой чая высказали свое видение этой сложной социальной проблемы. Одни считают, что прежде всего нужно законодательно изменить статус эмбриона, который до сих пор юридически считается частью тела матери, его право на жизнь защищено лишь с момента рождения. Поэтому запрет на аборт многими воспринимается, как ущемление прав женщины.

Протоиерей Сергий Скузоваткин заметил, что если человеку ничего нельзя запрещать, то можно дойти до абсурда. Так, в Нидерландах в 2002 году узаконили эвтаназию для неизлечимо больных пациентов, испытывающих тяжкие физические страдания, а сейчас возросло число здоровых граждан, которые хотят уйти из жизни, потому что утратили ее смысл. При этом усиливается давление на врачей, не желающих проводить аборт и эвтаназию. По убеждению священника, личность человека и его бытийная свобода принадлежат Богу.

Обсуждался вопрос, с какого момента своего развития эмбрион обладает душой. По учению Церкви, это происходит в момент зачатия ребенка. Недаром есть церковные праздники Зачатия Богородицы (22 декабря) или Зачатия Иоанна Крестителя (6 октября). Участники встречи задавали вопросы об отношении Церкви к контрацепции и случаю сложных родов, где нужно предпочесть жизнь матери, либо жизнь ребенка. Разбирались разные причины, по которым женщина идет на аборт. По мнению о. Сергия, основная причина заключается в том, что многие современные люди стремятся жить в свое удовольствие, не желая трудиться, нести ответственность за других, в чем-то ущемлять себя.

Что же могут сделать медики в этой ситуации? Во-первых, сами занять позицию православного человека, совесть которого воспринимает аборты, как зло и детоубийство. Они могут объяснять женщинам, что происходит во время аборта, какие при этом возможны осложнения и отдаленные последствия. Даже усилий одного человека может хватить для того, чтобы удержать кого-то от непоправимого шага. Нужно менять проабортное сознание людей.

Некоторые из собравшихся высказали желание носить значок «православный врач». С одной стороны, это очень ко многому обязывает, а с другой — к нему может обратиться верующий пациент и найти понимание.

Руководитель волонтерского центра «Радость моя!» при храме Всех Святых Анна Куцык рассказала о группе «Саров за жизнь» и пригласила медиков к сотрудничеству. Они могут направлять туда нуждающихся беременных женщин, и им будет оказана помощь. Но, как показывает опыт, жители Сарова не настолько нуждаются, и собранные коляски, кроватки, продукты волонтеры вывозят в сельскую местность. Многодетные и нуждающиеся семьи Дивеевского района очень благодарят саровчан за поддержку. Также А. Куцык объяснила суть инициативы Патриарха Кирилла об отмене финансирования абортов из ОМС. Ее пока не поддержала власть, но в православных храмах продолжается сбор подписей за запрет абортов.

Помощник благочинного Саровского округа по социальной и медицинской работе протоиерей Лев Юшков рассказал о готовящемся приезде в Саров и встрече с православными медиками известного богослова Алексея Ильича Осипова. Также обсуждалась совместная поездка в Москву к мощам свт. Николая Чудотворца.

Справка.

В фильме «Афон – за жизнь! Завет преподобного Паисия Святогорца» авторитетные афонские старцы говорят о необходимости борьбы против абортов, приводя различные аргументы и примеры из жизни. К медицинским аргументам относится негативное влияние абортов на здоровье женщин; к политическим — демографические проблемы и вытеснение христианских народов мусульманскими, с высокой рождаемостью.

Прп. Паисий Святогорец (1924-1994) описал, как политическим деятелям, медицинскому сообществу и Церкви совместно организовать движение за законодательный запрет абортов. По словам прп. Паисия, «когда выходит государственный закон, тогда последствия ложатся на каждого гражданина, так как Бог наказывает весь народ. Но когда нет государственного закона, тогда допустимому наказанию подвергается только лицо, которое согрешает...»

Фильм был выпущен ко дню памяти прп. старца Паисия Святогорца, 12 июля 2016 года. В 2015 году этот афонский подвижник наших дней был причислен к лику святых сначала Греческой, а затем и Русской Православной Церковью. Фильм можно посмотреть, например, на ТК «Союз» по ссылке — http://tv-soyuz.ru/peredachi/afon-za-zhizn.