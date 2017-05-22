Пять лет фестивалю «Пасхальный колокольчик»

18 и 19 мая в Городской детской библиотеке им. Пушкина состоялся финал фестиваля исполнительского творчества «Пасхальный колокольчик». В нем участвовали сто детей из 22 детских садов Сарова.

Перед этим в детских садах проходил отборочный тур, в нем приняли участие порядка 150 малышей. Гала-концерт вели ученики Саровской православной гимназии, выступали священники Александр Сухоткин и Александр Брюховец. Перед входом в зал развернулась выставка работ воспитанников д/c № 47, изготовленных на епархиальный конкурс «Пасха Красная».

В нашем городе очень много талантливых детей. Удивляешься, какие крохи выходят на сцену и совершенно не теряются перед публикой. Дети замечательно пели, декламировали, танцевали, показывали сценки. Темами их творчества стали: весна и оживание природы, традиции празднования Пасхи, семейные ценности и христианские добродетели (скромность, доброта, забота о близких).

Протоиерей Александр Брюховец обратился к участникам и гостям фестиваля: «У каждого человека есть душа, которая может скорбеть, унывать, обижаться. И жизнь такого человека невеселая. А может душа радоваться, быть светлой и счастливой. Когда солнечный свет преломляется в капельках росы, мы видим на небе радугу. Точно так же чистые детские души способны воспринимать Божественный свет и изливать его на окружающих. Это чувствуется на фестивале «Пасхальный колокольчик». Мы исполняемся счастья и учимся у детей, как нужно радоваться каждый день, они дают нам пример и укрепляют веру.

Сорок дней мы празднуем Пасху Христову — праздник, который отменяет всякую скорбь и дает совершенную радость. Все, чего боится человек, что мучает его, Христос победил Своей смертью и воскресением. Повержен последний враг человека — смерть. И мы делимся со всеми своей пасхальной радостью. И ставший в Сарове ежегодным фестиваль «Пасхальный колокольчик» это — лучик света, который идет от Воскресения Христова. Христос воскресе!»

За пять лет фестиваль вполне оформился, но не приелся, а пользуется неизменной популярностью. Он выявляет таланты детей, позволяет приобщить их к православным традициям и отечественной культуре, укрепляет взаимодействие педагогов с родителями. Сколько сил они вложили в подготовку ребят и пошив сценических костюмов! Воспитатели глубоко прочувствовали пасхальную тематику, и репертуар стал более выверенным. И дети, и взрослые с радостью участвовали в фестивале. В конце каждого дня все дошкольники выходили на сцену, и им в подарок от Саровского благочиния вручали прекрасные колокольчики.