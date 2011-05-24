Молебен для новобранцев

23 мая на территории Саровской дивизии национальной гвардии протоиерей Владимир Кузнецов провел пасхальный молебен и беседу с 80 новобранцами.

Встреча священника с солдатами-срочниками нового призыва проходила возле часовни во имя св. равноап. князя Владимира. Помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями рассказал вновь прибывшим солдатам о том, кто такой св. князь Владимир, и почему он является небесным покровителем войск Росгвардии. Новобранцы познакомились со священником, который уже 20 лет окормляет в Сарове военных и членов их семей, и его собственный сын проходил срочную службу в Саровской дивизии внутренних войск (ныне — войск национальной гвардии).

Молодые солдаты услышали информацию о том, куда они попали служить — в Саров, ядерный и духовный щит Отечества. О. Владимир напутствовал их свято исполнять свой воинский долг, упорно учиться и приобретать необходимые знания и навыки, находить выход в любой трудной ситуации и укреплять свой дух. В последнем им будет оказывать всяческую помощь о. Владимир, его встречи с военнослужащими проходят практически каждую неделю. А ближайшая встреча в воинской части планируется на следующей неделе, там ожидается новое пополнение.