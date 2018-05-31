Православный Саров

Волонтерский центр «Радость моя!» и Православное творческое объединение «МiР» 26 мая провели праздник благотворительности «Белый цветок». Его посетили порядка 1000 саровчан.

Праздник прошел на площадке Православного культурно-просветительского центра в рамках городской акции «Ночь музеев» уже третий раз. Он направлен на возрождение в нашем обществе традиций благотворительности и милосердия. Впервые в России праздник Белого цветка был организован императрицей Александрой Федоровной в Ялте, в 1911 году, в пользу туберкулезных больных. А саровские волонтеры собирали пожертвования на текущую адресную помощь своим подопечным — семьям с детьми-инвалидами.

11 таких семей представили работы детей, а также образцы рукоделия мам на выставку, которая развернулась под открытым небом, у храма Всех Святых. Горожане удивлялись, глядя, например, на прекрасные картины из соленого теста и вышивки бисером, выполненные девочкой с синдромом Дауна. Для многих явилось открытием, что у такого ребенка есть врожденный художественный вкус и творческий потенциал; что он может изготовить поделку не по шаблону, а самостоятельно придумать оригинальную композицию. Многие особенные дети проводят жизнь уединенно, изолированно от общества, но у них есть своя внутренняя жизнь, они талантливы, и эта выставка позволила им ярко заявить о себе. Каждый зритель мог оставить юным авторам свои отзывы и пожелания.

Около двадцати волонтеров весь вечер трудились, не покладая рук. Девушки в старинных платьях предлагали участникам праздника белый цветок за пожертвование. Горожане с удовольствием фотографировались с ними и на фоне огромных белых цветов. Для детей проводили мастер-классы по изготовлению белого цветка — с конфетой посередине, и в технике оригами. Фотографии и стенды еще раз напомнили горожанам о Царской семье, в честь которой в Сарове строится новый храм, а также — об истории праздника Белого цветка. В ходе лотереи «Добрые мысли» людям предлагали красиво оформленные высказывания из дневников императрицы Александры Феодоровны — о доброте, милосердии и жертвенной любви (издание «Сад сердца»). Автобусная остановка преобразилась в чайную, где волонтеры угощали прохожих чаем из самоваров и сладостями. Рядом стояли столики, где можно было отдохнуть. Прихожанки храма вмч. Пантелеимона изготовили изящные цветочные композиции, которые охотно разбирали участники праздника.

Гостеприимно распахнул двери Православный культурно-просветительский центр. Горожане, которые впервые туда зашли, с изумлением смотрели на саму обстановку: старинную мебель, вышитые салфетки, свечи, живые белые цветы. Некоторые спрашивали: «Это храм? А можно, мы тоже зажжем свечи?»

Художественный руководитель ПТО «МiР» Ирина Семенчук рассказывала гостям о новом проекте «Сестры» — о монахинях Дивеевского монастыря, отбывавших свой срок в Карлаге. Ей в этом помогли рисунки учеников Саровской православной гимназии (рук. Олеся Финюшина). На рисунках изображены эпизоды из жизни монахинь и истории закрытия Дивеевского монастыря, которые войдут в спектакль «Сестры» (прим. — 20 сентября 2017 года исполнится 90 лет со дня разгона монастыря). И взрослые горожане, и дети с интересом слушали рассказ о судьбах монахинь, которые через все испытания пронесли веру и чистоту сердца. Они не озлобились и добросовестно трудились даже в заключении, заслужив прозвище «матери-ударницы». Они воспринимали все происходящее с ними как волю Божию и за все благодарили Бога.

Ирина Семенчук: «Одна пожилая женщина, услышав о жившей в Сарове монахине Марии (Гайновой) обрадовалась: «А я ее помню. Она была высокая, красивая, очень прямая, ходила в мужских ботинках. Люди говорили, что это монахиня. Я тогда была ребенком...» Но, конечно, судьбы дивеевских сестер окружающим людям были неизвестны. Хорошо, что их еще помнят. Цель нашего проекта — рассказать о духовном подвиге дивеевских сестер молодежи, чтобы память о них не ушла. Самая главная тема для нас как для православного театра это — судьба человека, ходящего пред Богом...»

Ирина Михайловна также включала фильм «Сказы матушки Фроси о монастыре Дивеевском». Гостей притягивал необычный, духовный взгляд на историю. А всем, кто хотел бы узнать больше, раздавали буклеты со ссылкой на страницу проекта «Сестры» в соцсети «Вконтакте» (http://vk.com/sestry_karlag). Одна молодая женщина с ребенком благодарила: «Мы побывали на многих площадках акции «Ночь музеев», но спасибо вам за то, что вы говорите о важном».

В музейном дворике прошел первый концерт музыкальной группы «Risen Hope» («Воскресшая надежда»). Это школьницы, которые участвуют в театральных постановках ПТО «МiР». Они создали рок-группу на базе ДДТ (рук. Антон Светлов) и исполнили песни собственного сочинения о том, что волнует современного подростка. Порядка 80-ти зрителей тепло встретили дебют нового коллектива, особенно радовались малыши, которые лихо отплясывали в первом ряду перед импровизированной сценой.

Праздник благотворительности и милосердия «Белый цветок» — это удивительно добрая творческая атмосфера, пронизанная христианской эстетикой, ведь белый цветок это — символ чистоты души.