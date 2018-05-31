Конец учебного года

29 мая завершился учебный год в Саровской православной гимназии.

В последнюю неделю все учащиеся успешно сдали переводные экзамены: начальное звено — по православным дисциплинам, шестой класс — по латыни, седьмой — по церковнославянскому, и восьмой — по древнегреческому языку. Первый и пятый класс в гимназии экзаменов не сдают. Учебный год по традиции завершился конкурсом защиты классных портфолио и благотворительной ярмаркой.

Ярмарка прошла в субботу, 27 мая, из-за дождливой погоды — прямо в здании гимназии. На ярмарке были гости — воспитанники детского сада «Незабудка» и объединенной воскресной школы г. Арзамаса, которые приехали в Саров на экскурсию. На ярмарке продавали всевозможные поделки ребят и их родителей, сладости и домашнюю выпечку, комнатные растения, рассаду и даже небольших домашних питомцев. Вырученные средства пойдут на приобретение необходимого оборудования для гимназии.

В связи с увеличением количества учащихся (сейчас их 181) конкурс защиты классных портфолио впервые разделили на два мероприятия — для начального и среднего звена. Ученики младших классов выступали 27 мая, а 5-8 классов — 29 мая. Жюри, в которое входили директор Н. В. Суздальцева и духовник гимназии протоиерей Владимир Кузнецов, наряду с выступлениями оценивали красочно оформленный отчет о жизни класса — т. н. «портфолио». Переходящие тарелочки с изображением небесного покровителя гимназии, прп. Серафима Саровского, достались 1 «А» и шестому классам. А приз зрительских симпатий детское жюри присудило 4 «Б» и восьмому классам.

Между конкурсными выступлениями гимназистам вручали грамоты за успехи в олимпиада и похвальные листы. По итогам года в гимназии 13 отличников. Четверых учеников администрация поощрила денежной премией за хорошую учебу и активную общественную жизнь. Также некоторые гимназисты получили ценные подарки за личные достижения.

В православной гимназии для учеников с пятого класса и старше ввели обязательную летнюю практику до середины июня. Ребята будут расписывать трапезную, ухаживать за клумбами, выполнять другую работу, а некоторые — посетят углубленные занятия по школьным предметам.