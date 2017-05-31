Молебен и беседа с гвардейцами

30 мая помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Кузнецов возле часовни на территории Саровской дивизии национальной гвардии провел молебен святителю Николаю и беседу с 20 военнослужащими.

В этот раз священник рассказал солдатам о свт. Николае, Мир Ликийских чудотворце, о его помощи людям и в наши дни, о прибытии его святых мощей для поклонения в Россию. Часть военнослужащих были из числа молодого пополнения, а часть — завершают срочную службу и готовятся к демобилизации. Но и тем, и другим нужна помощь свт. Николая, который помогает во всех жизненных обстоятельствах молящимся ему.