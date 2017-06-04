Радостный день Святой Троицы

Праздник Святой Троицы (Пятидесятницы) — это богослужения в храмах, украшенных березками и свежей зеленью, коленопреклоненные молитвы на вечерне после литургии, нарядные прихожане. Это радость сошествия Святого Духа, День рождения Церкви.

Протоиерей Александр Брюховец в своей проповеди в храме Иоанна Предтечи объяснил, какое это имеет отношение к каждому из нас:

— Когда Господь шел на свои крестные страдания и вольную смерть, ученики были растеряны и печальны, что Он оставляет их. Но Господь обещал им послать Святого Духа, Утешителя, который их наставит. Апостолы тогда не вполне понимали слова Спасителя. Когда же они увидели воскресшего Христа, то пребывали в совершенной радости и духовном веселии. После Своего воскресения Господь сорок дней являлся ученикам и открывал им тайны Царства Небесного. Он велел им ждать в Иерусалиме исполнения обетования — явления Святого Духа.

В то время апостольская община еще была просто человеческим устроением, братством во Христе. В день Пятидесятницы, когда ученики Христовы собрались для совместной молитвы, сделался шум с небес, и на каждом из них почила благодать Святого Духа в виде огненных языков. И апостолы преобразились. Своей любовью они свидетельствовали об этой благодати. Из простых рыбаков они стали бесстрашными проповедниками Евангелия по всей земле, их руками творились чудеса. Это стала не просто община верующих, а Церковь Божия, исполненная истины и благодати, Божественной святости и чистоты.

С тех пор Церковь через Таинство Миропомазания подает каждому крещающемуся благодатные дары Святого Духа. По словам прп. Серафима Саровского, целью нашей жизни должно быть стяжание, т. е. приобретение благодати Святого Духа. А сколько мы ее приобрели, мы познаем по тем плодам или добродетелям, которые в нас есть. Апостол Павел перечисляет эти плоды: вера, любовь, кротость, смирение, воздержание… А кто не имеет Святого Духа, тот и не Христов, — говорит апостол Павел. Мы видим плоды благодати Святого Духа у святых , у апостолов, но, братья и сестры, к этому призваны все мы с вами...»