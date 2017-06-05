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День Святой Троицы для больных

5 июня 2017 года

В День Святой Троицы, 4 июня, в отделении сестринского ухода КБ-50 состоялся праздничный молебен, который совершил протоиерей Лев Юшков – помощник благочинного по медико-социальным вопросам.

Помолиться вместе с пациентами отделения пришли прихожане и принимающие участие в уходе за больными волонтеры центра "Радость моя!".  

Батюшка поздравил собравшихся с праздником Святой Троицы и сказал:  "Сегодня  – день, когда полнота Божественного  Духа  сходит на землю. Того Духа Святаго, которого мы получаем в крещении во время миропомазания. Того Духа Святаго, которого мы теряем через нашу греховную  жизнь. Апостол Павел говорит о тех дарах,  которые приносит Дух Святой. И мы должны себя понуждать к тому, чтобы принести эти дары. А это  – мир, радость, долготерпение, вера, кротость, воздержание... И венец всех даров – божественная всеобъемлющая любовь. Желаю вам всем этой божественной всеобъемлющей любви и радости. Помогай всем Господь!"

В этот день у храма во имя великомученика и целителя Пантелеимона в больничном городке прошли традиционные  Троицкие гуляния, во время которых дети прихожан сделали для находящихся в отделении бабушек и дедушек  коллективный подарок – аппликацию о Дне Святой Троицы. После молебна ее вручила сотрудникам  отделения церковница храма св. Пантелеимона Валентина Царапкина.

Затем батюшка в сопровождении волонтеров обошел все отделение и покропил святой водой палаты и благословил, по их желанию, лежачих больных.

Больничное служение / 2017 / 2017.06.04 Молебен в отделении сестринского ухода
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Текст и фото - Анны Виноградовой

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