День Святой Троицы для больных

В День Святой Троицы, 4 июня, в отделении сестринского ухода КБ-50 состоялся праздничный молебен, который совершил протоиерей Лев Юшков – помощник благочинного по медико-социальным вопросам.

Помолиться вместе с пациентами отделения пришли прихожане и принимающие участие в уходе за больными волонтеры центра "Радость моя!".

Батюшка поздравил собравшихся с праздником Святой Троицы и сказал: "Сегодня – день, когда полнота Божественного Духа сходит на землю. Того Духа Святаго, которого мы получаем в крещении во время миропомазания. Того Духа Святаго, которого мы теряем через нашу греховную жизнь. Апостол Павел говорит о тех дарах, которые приносит Дух Святой. И мы должны себя понуждать к тому, чтобы принести эти дары. А это – мир, радость, долготерпение, вера, кротость, воздержание... И венец всех даров – божественная всеобъемлющая любовь. Желаю вам всем этой божественной всеобъемлющей любви и радости. Помогай всем Господь!"

В этот день у храма во имя великомученика и целителя Пантелеимона в больничном городке прошли традиционные Троицкие гуляния, во время которых дети прихожан сделали для находящихся в отделении бабушек и дедушек коллективный подарок – аппликацию о Дне Святой Троицы. После молебна ее вручила сотрудникам отделения церковница храма св. Пантелеимона Валентина Царапкина.