Часовню на рынке увенчал крест

5 июня освятили и установили крест на часовню во имя св. князя Александра Невского в торговом парке АСС.

Торговый парк АСС или городской рынок — это комплекс торговых и выставочных павильонов площадью более 10 тыс. кв. м. Его учредители — саровские предприниматели Владимир Пухов, Алексей Морозов и Сергей Макаров — давно хотели построить небольшую деревянную часовню на этой территории, которую посещает множество горожан. Рядом с часовней разместилась выставка военной техники, неподалеку — частная галерея русской иконы и военно-историческое общество «1945», поэтому было решено освятить часовню в честь «военного» святого.

Внутри часовню еще предстоит обустроить, установить иконостас, подсвечники и все необходимое. По словам Владимира Пухова, ее планируется открыть в день памяти св. блгв. князя Александра Невского (это 12 сентября или 6 декабря). В часовне можно будет поставить свечи, помолиться, подать поминальные записки. Также клирики Саровского благочиния будут совершать в ней молебны.

Освящение креста и стало первой соборной молитвой на этом месте. Чин освящения совершил благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов в сослужении протоиереев Александра Сухоткина, Льва Юшкова и Владимира Кузнецова. Он поздравил сотрудников рынка с этим знаменательным событием, а также — со вторым днем праздника Св. Троицы, который именуется днем Святого Духа.

Отец благочинный окропил всех участников молебна освященной водой. После того, как все приложились ко кресту, его подняли и установили на куполе часовни. Многие подходили и благодарили руководителей рынка за строительство часовни. Людям это нужно, а, значит, часовня не будет пустовать.