«Духа не угашайте»

В храме Саровского монастыря на Ближней пустынке — во имя Святого Духа Сошествия — 5 июня отметили престольный праздник. Проповедь игумена Никона.

После Божественной литургии и крестного хода вокруг храма наместник Свято-Успенского мужского монастыря — Саровская пустынь игумен Никон обратился к верующим с пастырским словом:

— Дорогие братья и сестры! Когда мы готовим праздник для своих детей, то приглашаем к ним гостей, украшаем помещение, накрываем стол. Так же поступает и Отец наш Небесный. Посмотрите, какая сегодня солнечная радостная погода, и трапеза для нас готова, это — Святое Причастие. Все приготовлено для того, чтобы мы праздновали день Святого Духа в храме, который посвящен сошествию Святого Духа на апостолов.

Этот храм стоит в том месте, где прп. Серафим Саровский ответил Николаю Мотовилову на вопрос, в чем состоит цель христианской жизни? И Батюшка ответил ему, что в стяжании благодати Духа Святаго или, евангельскими словами, в стяжании любви. Благодать Святого Духа и любовь это — одно и то же.

И заповедь нам говорит — возлюби Бога, т. е. Отца нашего Небесного, и ближнего как самого себя. «Возлюби» — здесь главное, ключевое слово, о котором мы в церкви слышим постоянно. Когда любимого ученика Иисуса Христа, апостола Иоанна Богослова, который дожил до глубокой старости, просили сказать что-нибудь о Господе, он повторял только одно: «Дети, любите друг друга».

Делайте все, чтобы любовь Отца Небесного вливалась в нас, а мы ее раздавали дальше. Чем больше мы раздаем, тем больше получаем. Поверьте, так оно и есть. Кто отдает много любви, тот много любви и получает. В евангельском чтении мы сегодня слышали о том, какими мы должны быть; о внутренних качествах, порожденных любовью.

Когда мы воспитываем детей, мы делаем для них все: учим, лечим, заботимся о них, недосыпаем. Проявляя к ним нашу родительскую любовь, мы ждем, чтобы хоть малая часть этой любви вернулась к нам обратно, чтобы они нас любили. И Господь нам все дает, ожидая, чтобы мы вернули Ему часть любви.

Братья и сестры, «дни лукавы суть», и наша жизнь пролетает очень быстро. Но мы об этом не задумываемся, ничего не делаем и не понуждаем себя. И даже элементарная гигиена души становится для нас трудным делом. Мы стараемся сократить утреннее и вечернее молитвенное правило. Мы учим своих детей соблюдать гигиену тела, и сами не жалеем времени на это, а на гигиену души нам времени и сил не хватает.

Мы как нерадивые дети — ленивые, но, в то же время, желающие быть счастливыми. А так не бывает. Надо всегда помнить слова из Священного Писания: «Царствие Небесное нудится, и нуждницы восхищают е» Мф. (11:12). «Нудится» значит — берется трудом. А кто не трудится, тот его и не получает. Надо чуть-чуть себя понудить. Наша земная жизнь, когда душа соединена с телом, — это такое короткое время по сравнению с вечностью! Господь сравнивает человеческую жизнь с дыханием, паром, исходящим из уст — вот он есть, и тут же исчезает. Как же мы потом будем печалится, что в это мгновение не смогли себя понудить на труд ради Бога.

Помоги нам в этом Господь и святые угодники Божии! Почему вы все сейчас радостные? Потому что с Богом все хорошо. Общайтесь с Ним непрерывно, благодарите за все и всегда. Будьте детьми Отца нашего Небесного, и «Духа не угашайте». Печать Духа Святаго дается нам при Крещении. Не снимайте эту печать до скончания земной жизни, и она пойдет с вами и в жизнь вечную. Аминь.