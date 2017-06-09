Паломничество к мощам святителя Николая Чудотворца

9 июня из Сарова в Москву отправилась вторая группа православных паломников в количестве 90 человек, чтобы поклониться мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя.

В этот раз группу паломников возглавил иерей Даниил Гатин. Вечером перед отправлением он совершил молебен о путешествующих возле храма Всех Святых и окропил освященной водой участников поездки. Затем паломники разместились в двух больших комфортабельных автобусах, которые ожидали их возле храма.

Мощи свт. Николая Чудотворца будут доступны для поклонения в Храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля. Поэтому Саровское благочиние еще будет набирать группы желающих совершить это небольшое паломничество. Поездка занимает один день (в Москве) и две ночи (в дороге). Поездки организуются в основном по будним дням, поскольку в выходные дни священники задействованы в богослужениях.

Первая подобная поездка состоялась 1 июня, в ней участвовали 47 человек во главе с протоиереем Александром Сухоткиным. Судя по отзывам участников поездки, все люди остались довольны. О своих впечатлениях рассказала Эльвира Ивановна Пителяк:

— Я всю поездку ощущала присутствие и благодатную помощь свт. Николая Чудотворца. Замечательно, что нас сопровождал священник. Поездка началась с молебна, и о. Александр помолился о каждом из нас. В автобусе он тоже первым делом прочитал акафист свт. Николаю. Мы рассчитывали прибыть в Москву пораньше и встать в очередь к святым мощам, но из-за ремонта участка дороги потеряли в пробках около двух часов. А в итоге мы ничего не потеряли, приехав практически к началу движения очереди.

Нам не пришлось искать конец очереди, автобус нас подвез прямо к этому месту. Самим нам было бы сложнее сориентироваться. В храм начинают пускать с 8 часов утра. Поскольку это был будний день, четверг, мы прошли за всего за два с половиной часа. Все было организовано четко и слаженно. И все люди вокруг были спокойны и доброжелательны: и паломники, и служба охраны, и волонтеры в храме.

Батюшка собрал все наши записки и подал в храме. Благодаря его заботе у нас осталось много времени, и о. Александр повез нас в Троице-Сергиеву Лавру. Это было еще одно чудо! В Лавре мы свободно приложились к мощам прп. Сергия Радонежского и множеству других святынь, собранных в Серапионовой палате. У нас было полтора часа свободного времени, и мы успели обойти храмы Лавры, везде подать записки.

По прогнозу синоптиков, ожидался ураган, но мы доставали зонты всего пару раз и на пять минут. Не было жары и холода, стоялось очень легко. На обратном пути за нами шел ливень, но мы уже ехали обратно. В Сарове были в 23.00. Настолько легко перенеслась вся поездка, как один миг! Как будто мы не провели столько часов в автобусе! А ведь с нами были и пожилые люди, и дети. До сих пор я чувствую подъем и воодушевление.

Справка.

Пресс-служба Патриарха Кирилла запустила в работу сайт о принесении мощей свт. Николая в Россию из г. Бари для поклонения верующих. Там размещены новости о пребывании святыни в России, информация для паломников, фото- и видеоматериалы. Согласно данным сайта, на сегодняшний день святыне поклонились свыше полумиллиона человек. Самый большой наплыв паломников — в выходные дни. Очередь к Храму Христа Спасителя растягивается до Крымского моста (~ 2 км), на ее протяжении размещены три пропускных пункта. Доступ к мощам организован в порядке общей очереди для всех граждан. По словам руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции В. Черникова, город готов принять любое число паломников. Безопасность обеспечивают свыше двух тысяч сотрудников правоохранительных органов, вблизи храма размещены 11 точек питания и точек отдыха для пришедших.