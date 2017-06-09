Актуальное интервью с отцом благочинным

6 июня на «Канале-16» в рубрике «Актуальное интервью» опубликовали беседу с благочинным Саровского округа протоиереем Александром Долбуновым.

Священник рассказал о строительстве новых храмов в Дивееве и Сарове, о возрождении веры в наши дни и взаимодействии Церкви с обществом по разным направлениям. Передача доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=DB58PF_6IXQ