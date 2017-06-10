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Митрополит Георгий поздравил игумена Никона (Ивашкова) с днем рождения

10 июня 2017 года

Игумену Никону (Ивашкову)

Ваше Высокопреподобие, досточтимый отец Никон!

Примите сердечные поздравления со знаменательной датой — 60-летием со дня рождения!

Преблагий Человеколюбец, «благосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный» (Пс 85:15), возложил на Вас радостное и многотрудное бремя пресвитерского служения, которое Вы с усердием несете, сопрягая его с монашеским деланием.

Радея всей душой о благословенной Свято-Успенской мужской обители — Саровской пустыни, Вы со тщанием печетесь о ее восстановлении, полагая все силы в богоугодном призвании. Укрепляясь молитвенным предстательством Царицы Небесной, силой и примером аскетических деяний преподобного отца нашего Серафима, Саровского чудотворца, Вы приводите к Невечернему Свету вверенных чад Божиих.

В этот знаменательный день молитвенно желаю Вам, дорогой отец Никон, обновления сил, терпения и богатых щедрот от Великодаровитого Архиерея!

С любовью о Господе,

митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

Источник - Сайт Нижегородской митрополии

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