Новый документальный фильм известного режиссера-документалиста Виктора Рыжко «Спасай взятых на смерть» был представлен к просмотру пользователям интернета.

Генеральным информационным партнером этого, во многом шокирующего фильма, выступила православная соцсеть «Елицы». Пользователям ресурса была предоставлена возможность стать первыми зрителями картины.

«Спасай взятых на смерть» — это двухсерийный документальный фильм киностудии «Троица», посвященный теме абортов, снятый по благословению главы Выксунской епархии епископа Варнавы. По оценкам зрителей, это самая глубокая и проницательная киноработа по данной тематике. Отличительной особенностью фильма стал не только фундаментальный духовный и медико-биологический подход к проблематике, но и компетентный исторический анализ 100-летнего периода — от дореволюционной России до наших дней. В картину вошли уникальные исторические хроники, обработан значительный объем информации, съемки проходили во многих регионах страны.

Работа над фильмом велась в течение 5 лет. Его выход неслучайно приурочен к столетию двух революций 1917 года, коренным образом изменивших демографическую ситуацию. Сюжет фильма подчеркивает важность тезиса о народосбережении, как приоритетном направлении внутренней политики страны, и рассматривает аборты, как фактор угрозы национальной безопасности России.

Менее чем за неделю с момента размещения фильма его посмотрели уже 18 000. человек. Обсуждение вышло за рамки соцсети «Елицы», пользователи активно комментируют изложенные факты и делятся своими впечатлениями в целевых группах во всех соцсетях.

Православная сеть «Елицы» активно выступает за изменение законодательства в сфере искусственного прерывания беременности, поддерживая «противоабортные» законодательные инициативы члена Совета Федерации Елены Мизулиной и депутата Виталия Милонова. Среди своих пользователей сеть организует сбор подписей под противоабортной петицией, которую подписал в сентябре 2016 г. Святейший Патриарх Кирилл и более 650 тыс. россиян.

На сегодняшний день «Елицы» — это самая многочисленная коммуникационная площадка православного рунета. Высокий интерес к ней проявляют и пролайферские движения. В частности, соцсеть всесторонне поддерживает деятельность движения «За жизнь» — крупнейшего российского общественного объединения, выступающего в защиту жизни нерожденных детей.

Фильм «Спасай взятых на смерть» доступен к просмотру в сети «Елицы»: https://elitsy.ru/communities/114240/1266527/, а также на видеоканале соцсети: https://www.youtube.com/watch?v=r-6JuN7NwEo

Православная соцсеть "Елицы"