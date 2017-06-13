Радуемся тому, что Господь посреди нас

В престольный праздник храма Всех Святых, 11 июня, православные верующие обошли Саров крестным ходом. В нем участвовало более двухсот человек.

Прохожие часто задавали вопрос: «Какой сегодня праздник?» На него ответил в своей проповеди протоиерей Александр Сухоткин:

— Сегодня мы с вами, возлюбленные, вспоминаем подвиг всех святых, от века просиявших и Господу угодивших; как известных нам, так и неизвестных. Мы празднуем День ангела каждого из нас, напоминая себе и другим о том, что каждый человек может уподобиться святым. Они были так же рождены, как и мы; имели те же немощи и проблемы. Но они нашли в себе силы оставить свои дома, близких и радости плоти ради того, чтобы служить Богу всем своим существом. Их не испугали труды, лишения и даже смерть. Их примером мы должны вдохновляться в своей жизни…

Крестный ход в праздник всех святых объединяет верующих разных приходов Сарова, напоминая о том, что возрождение православия в нашем городе началось с восстановления храма Всех Святых. Каждый человек в своем сердце беседует с Богом, а крестный ход – это возможность всей общиной соборно помолиться о том, чтобы Господь сохранил страну, город и наших близких от всякого зла.

В этом году шествие по очереди возглавляли приходские священники: протоиереи Александр Брюховец, Александр Сухоткин, Лев Юшков, Владимир Кузнецов и Сергий Скузоваткин. Звучали тропари, величания и акафисты наиболее почитаемым святым. Идти с молитвой было легко и радостно. И погода выдалась благоприятная — без изнурительной жары, с теплым летним дождиком. Возле храма в больничном городке группа медиков радостно встречала крестный ход, а находящаяся на излечении дивеевская монахиня стала разучивать с крестоходцами народные духовные канты. Остановку у храма св. Иова сопровождал непрекращающийся колокольный звон. Прихожане этих двух храмов приготовили угощение для участников шествия. А жители ул. Садовой вообще устроили для богомольцев пир горой — заговение на Петров пост, который начинается на следующий день.

Одни люди сменяли других, но постоянно было много детей. Младенцы ехали в колясках, ребята постарше — на велосипедах. Самой юной участнице крестного хода Василисе Бутузовой исполнился месяц, малышку сопровождали родители и четыре старшие сестры. Люди шли семьями. Когда дети подрастают, они уже не мыслят себя вне крестного хода. Радостно видеть новое поколение прихожан. Теперь хоругви несут крепкие парни, которые когда-то проходили крестный ход на колясках.

Участники шествия исповедуют свою веру перед всеми людьми, показывая что-то такое, что не укладывается в обычные рамки жизни. «Чему вы радуетесь?» – спрашивали прохожие. На ходу, за считанные секунды это сложно объяснить. Вообще сложно объяснять простые и очевидные вещи, но попробуем это сделать. Может быть, вопрошающие прочитают эту заметку.

Господь Иисус Христос сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 19). Господь посреди нас, вот мы и радуемся! Мы не просто поющая толпа людей, мы — одно тело Христово, одна Церковь — земная и небесная (которую составляют все святые). У нас одна Истина, одна вера, одно упование, мы — один народ Божий. Хотя все мы очень разные: старые и молодые, здоровые и больные, бедные и богатые, люди разных профессий и социального положения. Одну икону несут большой начальник и простой рабочий. Такое возможно только в Церкви. Многие из нас сами по себе не смогли бы пройти эти 24 километра, но рядом с другими, с братьями и сестрами, ощутили прилив сил, и это стало возможным.

Батюшка Серафим приветствовал приходящих к нему «Христос воскресе, радость моя!». И до сих пор пасхальное приветствие можно услышать в Сарове круглый год. Так, в конце пути всеобщая радость выплеснулась в пение Пасхального канона.

Протоиерей Сергий Скузоваткин на ступенях храма Всех Святых в последний раз окропил прихожан освященной водой и пожелал: «Пусть благодать Христова, которая сошла на апостолов и через них — на всю Церковь, пребудет со всеми нами до скончания века...»

Справка. 14 июня 1992 года, в день Святой Троицы, верующим Сарова передали храм Всех Святых. В его стенах начала возрождаться православная жизнь в нашем городе. Традиция крестного хода вокруг Сарова в день памяти всех святых возникла в 2001 году. Со временем в маршрут шествия добавились новые приходские храмы. В настоящее время маршрут составляет 24 км, его проходят за восемь часов. После воскресной литургии верующие от храма Всех Святых идут на Ближнюю и Дальнюю пустынки, затем обходят приходские храмы во имя вмч. и целителя Пантелеимона, праведного Иова Многострадального, строящийся храм свв. Царственных страстотерпцев и затем возвращаются в храм Всех Святых. В местах остановок совершаются молебны.