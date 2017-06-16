Поездка педагогов в Дивеево

13 июня педагоги Саровской православной гимназии во главе с духовником, протоиереем Владимиром Кузнецовым, побывали в паломнической поездке в селе Дивеево.

В Троицком соборе Дивеевского монастыря о. Владимир совершил молебен прп. Серафиму Саровскому, после чего педагоги поклонились святым мощам Преподобного. А в Казанском храме обители участники поездки приложились к мощам святых жен Дивеевских. Паломники с молитвой прошли по Канавке Царицы Небесной, затем пообедали в монастырской трапезной.

Педагоги побывали в гостях в Дивеевской монастырской православной средней общеобразовательной школе. Ее директор, инокиня Наталия, провела интересную экскурсию по школьному музею Мужества, посвященному подвигам и Великой Отечественной войне. Все желающие искупались в источнике вмч. и целителя Пантелеимона.

Такая поездка педагогами традиционно совершается по окончании учебного года.