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Поездка педагогов в Дивеево

16 июня 2017 года

13 июня педагоги Саровской православной гимназии во главе с духовником, протоиереем Владимиром Кузнецовым, побывали в паломнической поездке в селе Дивеево.

В Троицком соборе Дивеевского монастыря о. Владимир совершил молебен прп. Серафиму Саровскому, после чего педагоги поклонились святым мощам Преподобного. А в Казанском храме обители участники поездки приложились к мощам святых жен Дивеевских. Паломники с молитвой прошли по Канавке Царицы Небесной, затем пообедали в монастырской трапезной.

Педагоги побывали в гостях в Дивеевской монастырской православной средней общеобразовательной школе. Ее директор, инокиня Наталия, провела интересную экскурсию по школьному музею Мужества, посвященному подвигам и Великой Отечественной войне. Все желающие искупались в источнике вмч. и целителя Пантелеимона.

Такая поездка педагогами традиционно совершается по окончании учебного года.

Православная гимназия / 2017 год / 20170613-Паломничество педагогов в Дивеево
 
 
 
 

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Текст, фото — Елены Ершовой

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