Соединить разорванные нити истории

С 7 по 12 июня проходил V Международный Форум «Елисаветинское наследие сегодня. Москва. Пермь. Белая гора. 2017». В нем принял участие благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов.

Форум открылся в Москве, в Епархиальном доме в Лиховом переулке (где проходил Поместный Собор 1917-1918 гг., на котором было восстановлено русское Патриаршество) и продолжился в Пермском крае. В нем ежегодно участвуют представители общественных, просветительских, социальных и церковных организаций, продолжающих традиции благотворительности и милосердия великой княгини Елизаветы Федоровны.

В 2018 году исполняется 100 лет со времени трагических событий в России, приведших к гибели Царской семьи. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО) ведет систематическую работу по объединению научных, общественных организаций и частных лиц в деле увековечения памяти всех членов Императорского Дома Романовых и их окружения, пострадавших в ходе революционных событий начала ХХ в.

На форуме прозвучало много интересных докладов, а также была представлена выставка «Милосердие в истории. Вклад Великой Княгини Елизаветы Федоровны в деятельность российского общества Красного Креста».

Чрезвычайный и полномочный посол, д. и. н. Петр Стегний презентовал книгу «Скитоначальник. Жизнь и судьба игумена Серафима (Кузнецова)». Новая книга посвящена судьбе духовника прпмц. Елисаветы, который вывез с Урала в 1919-1920 гг. сквозь фронты Гражданской войны гробы Алапаевских мучеников и доставил мощи преподобномучениц Елисаветы и Варвары в Иерусалим.

Игумен Серафим (Кузнецов) возглавлял Серафимо-Алексеевский скит Белогорского монастыря в Пермском крае, и эти места посещала Елизавета Федоровна. После революции были зверски убиты не менее 46 братий Белогорского монастыря, часть из них уже прославлены в лике святых новомучеников. Также в Перми в 1918 году был убит младший брат Государя Николая II великий князь Михаил Александрович.

Многое связывает эти места с Царской семьей. Поэтому второй день работы форума прошел в Перми. По приглашению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия делегаты форума «Елисаветинское наследие сегодня» приняли участие в освящении придела св. прпмц. Елисаветы в Крестовом храме свт. Митрофана Воронежского, а также в праздновании 100-летия освящения Крестовоздвиженского собора Белогорского монастыря. Состоялась научная конференция «Претерпевшие до конца. К 100-летию гибели представителей Императорской семьи и их окружения». Круглый стол «Маршрут памяти Императорской семьи – 2018» был посвящен развитию региональных паломнических и туристских маршрутов памяти членов Царской семьи. Планируют запустить общероссийский туристско-паломнический маршрут по тем местам, где бывала Царская семья. Он пройдет через Москву, Санкт-Петербург, Киров, Пермь, Тобольск и Екатеринбург.

Поскольку о. Александр является настоятелем дивеевского храма во имя преподобномученицы Елисаветы и двух строящихся Царских храмов в Дивеево и Сарове, а также руководит строительством в Дивееве Центра милосердия во имя прпмц. Елисаветы, ему важно знакомиться с забытыми страницами истории и поддерживать общение с единомышленниками из России и Зарубежья.