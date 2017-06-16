Путешествие на Алтай

Клирик Саровского благочиния протоиерей Сергий Скузоваткин побывал на Алтае по приглашению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия.

О. Сергий принял участие в конференции, посвященной 225-летию со дня рождения прп. Макария Алтайского. 5 июня он выступил с докладом о наследии прп. Серафима Саровского перед студентами Барнаульской духовной семинарии, попытался раскрыть смысл учения батюшки Серафима о стяжании Святого Духа. По мнению о. Сергия, самым значимым из наследия святого было поднятие народного религиозного духа. Он построил свое выступление в форме презентации и диалога с семинаристами, что вызвало живой отклик у молодежи. На конференции также прозвучал студенческий доклад о церковных связях Алтая и Нижегородчины. А советник Барнаульской семинарии протоиерей Георгий Крейдун давно исследовал эту тему и опубликовал свои работы в журнале «Нижегородская старина», который издает Нижегородская духовная семинария.

Интерес к личности и наследию батюшки Серафима возник неслучайно. Оказывается, Алтай связывают духовные нити с Нижегородчиной и прп. Серафимом Саровским. Архимандрит Макарий (Глухарев), которого называют апостолом Алтая, в 1820-е годы встречался с батюшкой Серафимом, беседовал с ним и, уже будучи основателем и начальником Миссии на Алтае, просил прислать ему портрет старца Серафима, который тогда еще не был прославлен в лике святых. Преемник архимандрита Макария протоиерей Стефан Ландышев, который сам был родом из Нижегородчины, также просил прислать ему портрет старца Серафима. В Алтайской Миссии потрудилось много выходцев из Нижегородчины. Они крестили алтайцев и представителей других местных народов, изучали их языки, составляли учебники и словари, переводили Священное Писание и совершали богослужение на алтайском языке. Учили детей Закону Божию, русской грамоте и церковному пению. Строили больницы и приюты, всячески заботились о нуждах местного населения.

На Алтае окончила свои дни известная подвижница Анастасия, в иночестве Афанасия (Логачева). По благословению прп. Серафима Саровского она сначала вела отшельническую жизнь возле нынешнего пос. Куриха (Сарма) Вознесенского района Нижегородской области, где, по преданию, молилась на камне в лесу, подражая батюшке Серафиму, потом основала монашескую общинку. О. Георгий Крейдун пишет, что она в 1863 г.оду прибыла из Ардатовского Покровского монастыря в Улалу (ныне — Горно-Алтайск) и была определена в Улалинский монастырь старшей сестрой, а с марта 1866 года была утверждена настоятельницей обители. «Матушка Афанасия «проводила подвижническую, строгую жизнь; как игумения она отличалась детским незлобием, жила крайне просто, носила бедную одежду и занималась прядением шерсти». В конце 1860-х гг. она удалилась в уединенную келью за р. Маймой и приняла схиму. Там она жила в строгом посте и молитве до самой своей кончины в 1875 г. Похоронили ее около монастырского храма свт. Николая Чудотворца. В 1920-е гг. монастырь с храмами был упразднен и перестроен. Ныне здесь тюремный комплекс… Это — малоизвестные страницы истории, поскольку раньше писали, что монахиня Афанасия скончалась в Ардатове. И на территории Ардатовского Покровского монастыря теперь также находится колония...

В середине 1880-х гг. в Улалинском Никольском монастыре была открыта иконописная мастерская, которая берет свое начало от иконописной школы Серафимо-Понетаевского монастыря Нижегородской епархии… Также есть выходцы из Нижегородчины среди репрессированного духовенства Алтая. Заключенные тогда вручную пробивали в скальной породе Чуйский тракт...

О. Сергий посетил православные храмы в Барнауле, Горно-Алтайске, Майме и Бийске. Познакомился с историей православия на Алтае, прекрасной природой, музеями, местными достопримечательностями и, конечно, верующими людьми.

Двести лет назад святые подвижники заложили традиции духовного обмена между такими отдаленными друг от друга регионами, как Алтайский край и Нижеродчина. А современные православные возрождают эти традиции духовного братства и единения во Христе.