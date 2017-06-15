Митрополит Георгий принял участие в заседании оргкомитета по подготовке к празднованию дней памяти преподобных Серафима Саровского и Макария Желтоводского

9 июня в Нижегородском кремле состоялось заседание организационного комитета по подготовке мероприятий, посвященных празднованию дней памяти преподобного Серафима Саровского (1 августа) и преподобного Макария Желтоводского и Унженского (7 августа). Заседание возглавил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Во встрече принял участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, руководители силовых структур и ведомств.

Участники заседания обсудили подготовку к празднованию дней памяти, в том числе обеспечение безопасности, питания, медицинского обслуживания и проживания паломников во время торжеств в Дивееве.

Как отметил Валерий Шанцев, с каждым годом эти мероприятия становятся все масштабнее, соответственно, все выше поднимается уровень их организации. Губернатор призвал участников с полной ответственностью отнестись к предстоящему празднованию и приложить необходимые усилия для того, чтобы оно прошло достойно.

Напомним, ранее в ходе Дивеевских торжеств Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высоко оценил организацию мероприятий. «Существует замечательный палаточный лагерь, где на должном уровне обеспечиваются питание, медицинское обслуживание, безопасность, санитария. Думаю, что пример Дивеева может и должен использоваться в других местах России, куда совершаются массовые паломничества», – отметил Патриарх.

Глава Нижегородской митрополии заявил об открытии памятника преподобному Макарию, который предполагается установить на берегу Волги, около Макарьевского монастыря.

Кроме того, митрополит Георгий сообщил о предстоящем 13 августа визите Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Арзамас и напомнил, что в этом году исполняется 150 лет со дня рождения Патриарха Сергия (Страгородского), уроженца этого города. В ходе визита Патриарха Кирилла планируется открытие памятника Патриарху Сергию, который будет воздвигнут у стен Спасо-Преображенского мужского монастыря – обители, где зарождалось православие в Арзамасе.

Источник — сайт Нижегородской митрополии