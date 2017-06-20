Православный Саров

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В газете «Православный Саров»

20 июня 2017 года

Некоторые публикации в газете «Православный Саров» № 11 (136) от 15 июня 2017 года.

Соединить разорванные нити историиС 7 по 12 июня проходил V Международный Форум «Елисаветинское наследие сегодня. Москва. Пермь. Белая гора. 2017». В нем принял участие благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов.

Путешествие на АлтайКлирик Саровского благочиния протоиерей Сергий Скузоваткин побывал на Алтае по приглашению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия.

Это было как во снеприхожане рассказывают о поездке в Москву к мощам свт. Николая Чудотворца.

Блаженны изгнанные за правду… - о Музее истории Дивеевской обители в XX веке.

Прочитать или скачать газету в pdf-формате можно здесь – Выпуск № 11 (136) от 15.06.2017.

 

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