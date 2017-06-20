Некоторые публикации в газете «Православный Саров» № 11 (136) от 15 июня 2017 года.

Соединить разорванные нити истории — С 7 по 12 июня проходил V Международный Форум «Елисаветинское наследие сегодня. Москва. Пермь. Белая гора. 2017». В нем принял участие благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов.

Путешествие на Алтай– Клирик Саровского благочиния протоиерей Сергий Скузоваткин побывал на Алтае по приглашению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия.

Это было как во сне – прихожане рассказывают о поездке в Москву к мощам свт. Николая Чудотворца.

Блаженны изгнанные за правду… - о Музее истории Дивеевской обители в XX веке.

Прочитать или скачать газету в pdf-формате можно здесь – Выпуск № 11 (136) от 15.06.2017.