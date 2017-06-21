Освящение крестов и колокола храма в поселке Сатис

20 июня в поселке Сатис Дивеевского района митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавил чин освящения крестов и колокола строящегося храма во имя преподобного Серафима Саровского.

В богослужении приняли участие старший священник Дивеевского монастыря протоиерей Игорь Покровский (ответственный за строительство храма), его настоятель протоиерей Сергий Скузоваткин, благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов, наместник Саровского монастыря игумен Никон (Ивашков), другие клирики благочиния и Нижегородской епархии. За богослужением молились местные жители, а также глава администрации Дивеевского района Дмитрий Дрейбанд и прибывшие благотворители.

Митрополит Георгий окропил освященной водой три креста, колокол и всех присутствующих. Правящий архиерей поздравил прихожан с этим событием; с тем, что храм «обретает свою главу и свой голос». Он пожелал им усердно трудиться для возрождения храма, который станет для жителей поселка «путеводной звездой», ведущей к Богу.

Сотрудники МЧС из Сарова при помощи спецтехники подняли в этот день на храм и купола, и кресты. Во время установки крестов прихожане пели молитву «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим», медленно и протяжно звучал колокол. Когда будет достроена колокольня, он займет на ней место благовестника, а остальной набор колоколов перенесут из старого храма, перестроенного из овощехранилища, где пока совершаются богослужения.

Прихожане с интересом разглядывали барельефы и надписи на благовестнике, каждый желающий мог попробовать его звучание. Высокохудожественный колокол весом 140 кг стал новым вкладом семьи Печенежских, которые сначала пожертвовали для храма пос. Сатис малые колокола — на молитвенную память о своих родителях. Так древний благочестивый обычай возрождается в современной России.

Первое богослужение в новом храме было совершено на Пасху. За прошедшие два месяца в храме установили металлические двери с декоративными кованными элементами, ведутся кровельные работы и подготовка к установке окон. Добрые люди пожертвовали 10 машин с песком, и прихожане выровняли территорию за храмом. До наступления зимних холодов планируется завершить кровлю, окна и подключить отопление храма, чтобы перенести в него богослужения.

Справка. Деревянный храм вместимостью до пятисот человек по ул. Совхозной в пос. Сатис был заложен 1 ноября 2015 года на месте фундамента прежнего храма, сгоревшего 20 лет назад до этого. В пос. Сатис проживают более трех тысяч жителей, поэтому вместительный храм станет основным местом для проведения богослужений.