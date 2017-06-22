Подготовка к принятию присяги

20 июня помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Кузнецов провел молебен для учебного взвода и беседу с новобранцами о воинской службе.

Молебен перед часовней св. князя Владимира на территории саровской дивизии национальной гвардии посетили 24 бойца, а встречу в клубе дивизии — 87 гвардейцев. Священник говорил с молодым пополнением о предстоящих им тяготах воинской службы и о том, как по-христиански относиться к этим испытаниям и к своим боевым товарищам. Чтобы уклоняться от зла, каждому солдату необходимо внимательно относиться к своему духовному состоянию. О. Владимир объяснил, что такое грех, как его распознать и противостоять ему. Предупрежден — значит, вооружен. В субботу, 24 июня, новобранцы очередного учебного сбора примут воинскую присягу.