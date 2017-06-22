Православный Саров

Подписаться на RSS-поток

Архив

Календарь

22 июня/9 июня
общее время на генерацию страницы 0,0892 s
время на работу php-скриптов 0,0737 s
время на запросы к БД 0,0156 s
запросов к БД 40

Подготовка к принятию присяги

22 июня 2017 года

20 июня помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Кузнецов провел молебен для учебного взвода и беседу с новобранцами о воинской службе.

Молебен перед часовней св. князя Владимира на территории саровской дивизии национальной гвардии посетили 24 бойца, а встречу в клубе дивизии — 87 гвардейцев. Священник говорил с молодым пополнением о предстоящих им тяготах воинской службы и о том, как по-христиански относиться к этим испытаниям и к своим боевым товарищам. Чтобы уклоняться от зла, каждому солдату необходимо внимательно относиться к своему духовному состоянию. О. Владимир объяснил, что такое грех, как его распознать и противостоять ему. Предупрежден — значит, вооружен. В субботу, 24 июня, новобранцы очередного учебного сбора примут воинскую присягу.

Взаимодействие с военными и полицией / 2017 год / 20170620-молебен и беседа перед принятием присяги
 
 
 
 
 
 

Нравится 0

При использовании любых материалов ссылка (гиперссылка) на сайт Православный Саров обязательна

Текст М. Курякиной, фото Е. Стуловой

Write a comment

  • Required fields are marked with *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Яндекс.Метрика Православное христианство.ru. Каталог православных ресурсов сети интернет

© 2010-2017 Православный Саров

О сайте