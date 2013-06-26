Митрополит Георгий встретился с главными редакторами нижегородских СМИ

22 июня в архиерейской резиденции при Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода состоялась встреча митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия с руководителями СМИ Нижегородской области, сообщает сайт Нижегородской митрополии. Во встрече также участвовали журналисты из Сарова.

Правящий архиерей сообщил журналистам о готовящихся 23-24 июня в городе Арзамасе торжествах по случаю возвращения одного из чтимых списков чудотворной иконы Божией Матери «Достойно есть» — святыни возрождающегося Арзамасского Новодевичьего во имя Алексия, человека Божия женского монастыря. По словам владыки, этот монастырь только возрождается, всего год назад епархии было передано первое здание бывшей обители и приглашены для жизни первые две сестры. Эта икона была выкуплена из частной коллекции заместителем губернатора региона Антоном Авериным, который посчитал необходимым передать ее Нижегородской епархии в знак возрождения еще одной древней святыни Нижегородской земли.

В начале встречи журналистам был показан фильм о значимых событиях жизни Нижегородской митрополии за 2016 год.

Глава митрополии поблагодарил представителей прессы за плодотворное сотрудничество, активное освещение событий из жизни Нижегородской епархии, объективную подачу материалов, а также за неравнодушие к судьбе православия.

Лейтмотивом встречи с журналистами стал призыв правящего архиерея к созидательной деятельности в информационном пространстве, чтобы журналисты чаще касались тем,которые, объединяют наше общество, а не разделяют его. «Тем более мы имеем печальный опыт начала ХХ века, когда разделения в умах интеллигенции, высших слоев русского общества, привела к трагедии 1917 года, вследствие чего Россия, как страна и православная цивилизация, оказалась на краю гибели», — отметил глава митрополии.

К сожалению, заявил владыка Георгий, в нашем информационном поле есть проблемные зоны, которые вызывают в обществе неоднозначную реакцию и бурное негативное обсуждение. Например, вопрос со строительством храмов в озелененных территориях. «В ряде СМИ и на страницах социальных сетей публикуются материалы о том, что якобы епархия самовольно забирает себе территории для храмов и готовится к вырубке зеленых насаждений. Складывается впечатление, что Церковь самовольно распоряжается городской собственностью. На самом деле Церковь берет те участки для застройки, которые предлагаются администрацией города. И только после всех необходимых по закону согласований начинается строительство», — пояснил архипастырь.

Много вопросов у представителей прессы было связано со строительством и восстановлением переданных епархии храмов и культурных объектов, которые находятся под охраной государства. В частности, журналисты интересовались судьбой возрождающейся в селе Подвязье Богородского района стариной усадьбы Приклонских-Рукавишниковых, которая была передана епархии в прошлом году. Ее восстановление, по словам митрополита Георгия, пока осложняется ужесточением закона об исторических памятниках, который запрещает вести восстановительные работы параллельно с проектными, как это делалось раньше, и отсутствием финансовой поддержки.

Журналисты также спрашивали о возможности восстановления разрушенных храмов Нижегородского кремля в тех местах, где они стояли до разрушения. «Однозначно, храмы будут восстановлены, — ответил правящий архиерей. — Из пяти остаются два объекта, по которым пока еще не принято окончательного решения. Будем искать компромисс, чтобы ничего исторически ценного на территории кремля не разрушать и возвести храмы».

Актуальным, по мнению журналистов, является вопрос строительства храмов на территории медицинских учреждений. Тем более примеры положительного сотрудничества епархии с медицинскими учреждениями есть. В частности, на территории городской клинической больницы № 40, расположенной в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, строится храм в честь святой великомученицы Елисаветы Федоровны. 25 июня на него уже будут подняты купола.

Журналистов интересовало отношение митрополита Георгия к событиям 1917 года и их осмыслению в современном отечественном кинематографе, который представляет новый взгляд на историю. Каким, к примеру, обещает быть вызвавший бурную дискуссию в обществе фильм «Матильда» Алексея Учителя. «Я не смотрел даже трейлер к этому фильму. Но уверен, что появление такого произведения, где очерняется жизнь святого (император Николай II причислен к лику святых) является примером хамского, непочтительного отношения к своей истории и предкам. Разве такой фильм может послужить воспитанию будущих поколений и осознанию себя великой нацией»?- выразил недоумение архипастырь.

На встрече также звучали вопросы, касающиеся развития культурных, социальных и просветительских проектов Нижегородской епархии, связанных с укреплением исторической памяти и системы традиционных ценностей. В частности, речь шла о проекте увековечивания памяти новомучеников.

Правящий архиерей призвал к грамотному прочтению истории и предложил сотрудникам средств массовой информации прививать своим читателям, зрителям и слушателям любовь к Родине, избегать провокационных тем, приводящих к расколу и разделениям, и приводить больше позитивных примеров жизни нашего общества. Он предложил говорить, например, о предпринимателях, которые грамотно строят свой бизнес, не только ради личного обогащении и получения прибыли, а ради заботы об экономическом процветании своей страны, создавая, тем самым рабочие места для граждан.

В ходе разговора митрополит Георгий говорил о важности воспитания подрастающего поколения в духе православия, традиционных для нашей страны ценностей.

По окончании встречи руководители СМИ смогли познакомиться с печатными изданиями Нижегородской митрополии.

Текст Марины Дружковой, фото Сергея Лотырева (сайт Нижегородской митрополии)