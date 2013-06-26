Реализуется программа «Саров благословенный»

21 июня члены координационного совета по реализации комплексной муниципальной программы «Саров благословенный» доложили о ходе ее исполнения в первом полугодии 2017 года.

Заседание координационного совета возглавил зам. главы администрации по социальным вопросам Сергей Анипченко. На нем присутствовали глава администрации Алексей Голубев, руководители департаментов администрации (образования, культуры и искусства, по делам молодежи, городского хозяйства), игумен Свято-Успенского монастыря — Саровская пустынь Никон (Ивашков), благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов и другие участники данной программы. Ответственный секретарь координационного совета — зав. кафедрой теологии СарФТИ Оксана Савченко.

Все выступающие говорили о том, что программа «Саров благословенный» реализуется в плановом режиме. Ее главной идеей было объединить людей вокруг темы духовно-нравственного воспитания. И программа действительно упростила взаимодействие разных департаментов при подготовке мероприятий. Замдиректора городского департамента образования Елена Туровская назвала ее значительным шагом вперед.

Подведение итогов за полугодие показало, как много делается в нашем городе в сфере духовно-нравственного воспитания. Проводятся акции, конкурсы, олимпиады, конференции и семинары, реализуются проекты и общественные инициативы, работают ресурсные центры, клубы и объединения. По словам директора департамента культуры и искусства Елены Рогожниковой, за первое полугодие было проведено более 50-ти мероприятий, направленных на сохранение православных традиций. Растет круг участников данных мероприятий. А директор Саровской православной гимназии Наталия Суздальцева назвала ежегодные Серафимовские детские и юношеские чтения новым брендом Сарова, наряду с детскими Харитоновскими чтениями. Участники заседания говорили не только о достижениях, но и о проблемах, дискуссия принимала порой острый характер, и это — нормально.

Оксана Савченко рассказала собравшимся о своем участии в Первой Всероссийской научной конференции "Теология в гуманитарном образовательном пространстве". В ряде российских вузов только открываются кафедры теологии, а в Сарове она существует уже 16 лет. А художественный руководитель ПТО «МiР» Ирина Семенчук пригласила школьников города на спектакли «Дом свободы» (по письмам Царской семьи из заточения в Тобольске) и «Сестры» (о судьбах дивеевских монахинь, отбывавших заключение в Карлаге). В год, когда общество пытается осмыслить итоги столетия революции и пройденного Россией исторического пути, подросткам полезно увидеть художественное осмысление этих сложных тем средствами театра.

Также на встрече прозвучала информация о том, что с начала учебного года для преподавателей ОРКСЭ проведут курсы по углубленному изучению православной культуры, разработанные НИРО, и семинары для учителей на базе Саровской православной гимназии. А в ближайших планах — подготовка ежегодной конференции «Православное лето», которая пройдет в сентябре. Поступило предложение посвятить ее теме предстоящих XXVI Международных Рождественских чтений: «Нравственные ценности и будущее человечества». Также в сентябре заканчивается срок действия соглашения о сотрудничестве между Нижегородской епархией, администрацией города и СарФТИ НИЯУ МИФИ, которое заключается на пять лет. Предстоит его продлить и обновить состав координационного совета.