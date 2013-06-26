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В День памяти и скорби

24 июня 2017 года

22 июня представители Саровского благочиния приняли участие в мероприятиях, посвященных годовщине начала Великой Отечественной войны.

Благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов участвовал в митинге, который прошел в с. Дивеево.

Протоиерей Александр Брюховец совершил заупокойную литию в храме Всех Святых с поминовением воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны. После богослужения молодежь из Саровской дружины Национальной организации витязей принесла из храма зажженную лампаду к Вечному огню. Там состоялся митинг, возложение цветов к мемориалу и акция «Зажги свечу», организованная ДМиС.

Протоиерей Владимир Кузнецов совершил литию на территории саровской дивизии Росгвардии, на том месте, где будет установлен памятник воинам, погибшим за Отечество. В богослужении приняли участие 50 военнослужащих.

Взаимодействие. Церковь и мир / 2017 год / 20170622-В День памяти и скорби
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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фото Е.Стуловой и сайта sarov24.ru

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