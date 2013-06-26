Продолжая традиции соединения

17 и 24 июня военнослужащие последнего призыва саровского соединения войск национальной гвардии принесли воинскую присягу. Это 140 и 150 новобранцев.

В торжественной церемонии 17 июня участвовал помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Кузнецов. Он поздравил и напутствовал солдат, пожелав им честно и добросовестно исполнять свой воинский долг, продолжая традиции дважды орденоносной саровской дивизии национальной гвардии.