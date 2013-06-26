Торжества в Арзамасе

24 июня в городе Арзамасе Нижегородской области завершились двухдневные торжества по случаю возвращения одного из чтимых списков чудотворной иконы Божией Матери «Достойно есть» — святыни возрождающегося арзамасского Новодевичьего во имя Алексия, человека Божия, женского монастыря. В сонме духовенства (100 священнослужителей и 24 диакона) было большинство клириков Саровского благочиния, а среди волонтеров — 20 добровольцев из Сарова и Дивеева.

Как сообщает сайт Нижегородской митрополии, в начале 2017 года святыня была обретена стараниями попечителей обители. Икона была утрачена в 20-е годы ХХ века после закрытия монастыря. Образ является одним из чтимых списков известной иконы. При личном участии заместителя губернатора Нижегородской области Антона Аверина он был найден в одной из частных коллекций. Аверин из собственных средств выкупил икону и передал в дар восстанавливаемому монастырю.

23 июня святыню встретили в Арзамасе и крестным ходом торжественно перенесли в Воскресенский кафедральный собор. По прибытии ее в храме были совершены всенощное бдение с акафистом Божией Матери. 24 июня, в день празднования в честь иконы Божией Матери «Достойно есть», в Воскресенском кафедральном соборе совершены Параклис Божией Матери и Божественная литургия.

Богослужения возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Ему сослужили митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт, викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия, епископы Ардатовский и Атяшевский Вениамин, Выксунский и Павловский Варнава, Муромский и Вязниковский Нил, Альметьевский и Бугульминский Мефодий, Лысковский и Лукояновский Силуан, Галичский и Макарьевский Алексий, секретарь архиерейского совета Нижегородской митрополии протоиерей Сергий Матвеев, ключарь кафедрального собора и благочинный Арзамаса и Арзамасского района протоиерей Игорь Медведев и другие клирики Нижегородской епархии.

На богослужении вместе с многочисленными прихожанами молились глава местного самоуправления Арзамасского района Виктор Миенков и глава администрации района Василий Демин, а также настоятели нижегородского Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон (Затёкин), Оранского монастыря в честь Владимирской иконы Божией Матери архимандрит Нектарий (Марченко), нижегородской Благовещенской обители архимандрит Александр (Лукин) и Успенского монастыря — Саровской пустыни игумен Никон (Ивашков).

На торжества прибыли настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия (Конкова), настоятельница Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря игумения Михаила (Орлова), настоятельница нижегородского Крестовоздвиженского монастыря игумения Филарета (Гажу), настоятельница Выксунского Иверского монастыря игумения Антония (Миронова), настоятельница Абабковского Николаевского Георгиевского монастыря игумения Никона (Желякова), настоятельница Покровского монастыря игумения Гавриила (Суханова), настоятельница арзамасского Свято-Николаевского монастыря игумения Филарета (Шевченко), настоятельница архиерейского подворья возрождающегося Новодевичьего во имя Алексия, человека Божия, монастыря монахиня Феогноста (Гончарова), настоятельница нижегородского архиерейского подворья храма в честь святых Кирилла и Мефодия инокиня Алипия (Андрейко), настоятельница архиерейского подворья Мало-Пицкого Скорбященского монастыря инокиня Филарета (Андрейко).

На богослужении пел сводный хор под руководством регента Киры Молевой. В его состав вошли хоры нижегородского Александро-Невского кафедрального собора (регент – Кира Молева), Нижегородского православного женского духовного училища (регент – Татьяна Кострова) и Воскресенского кафедрального собора города Арзамаса (регент – Татьяна Кошелева).

После литургии икона Пресвятой Богородицы «Достойно есть» была перенесена крестным ходом к месту своего постоянного пребывания – в церковь в честь Святого Духа. Этот храм некогда принадлежал Алексеевской обители и единственный уцелел во времена богоборчества.

Хоругви во время крестного хода несли участники арзамасского военно-патриотического клуба «Горлица», представители казачества, прихожане храмов.

У церковной ограды к сонму архиереев обратилась монахиня Феогноста. Она поблагодарила главу Нижегородской митрополии за заботу об обители и преподнесла ему заздравную просфору. Их получили и другие архипастыри. Кроме того, монахиня Феогноста передала в дар управляющему Нижегородской епархией картину, на которой изображен Алексеевский монастырь до разорения.

К собравшимся обратился митрополит Ферапонт. Он поблагодарил владыку Георгия за приглашение принять участие в торжествах и поздравил всех с великой милостью Божией – обретением святой иконы.

Со святительским словом к арзамассцам и гостям города обратился и глава Нижегородской митрополии. «Наше время, – сказал он, – это время собирать камни. Встают храмы, открываются святые обители. И тем, кто трудится ниве возрождения духовной жизни, иногда кажется, что нет никаких сил и возможностей продолжать дело. Но это так, если человек надеется только на свои силы. Дело возрождения должно осаливаться благодатью Божией. Сейчас славная Алексеевская обитель пребывает в небрежении. Но мы верим, что с обретением иконы Божией Матери «Достойно есть» обитель, последняя игумения которой – Олимпиада – причислена к лику святых, обязательно возродится».

Владыка Георгий поблагодарил архипастырей за участие в торжествах и преподнес им вышитые иконы Божией Матери «Достойно есть», а все участники крестного хода получили небольшие иконы Пресвятой Богородицы.

Справка:

Чудотворный образ Царицы Небесной «Достойно есть» был подарен сестрам Алексеевской обители братией Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря в августе 1853 года. Сразу же по прибытии святыни в Арзамас по молитвам пред ней начали происходить чудесные исцеления, и в обитель во множестве стали притекать страждущие. Трудами елабужского купца Кирилла Стахеева образ Богородицы был украшен дорогой сребропозлащенной ризой. До революции в арзамасском Новодевичьем Алексеевском монастыре хранилось несколько списков с чудотворной святыни.

Арзамасский новодевичий во имя Алексия, человека Божия, женский монастырь был основан в 1634 году по указу царя Михаила Федоровича арзамасским воеводой князем Н. Шаховским как «царское богомолие, Новодевичь монастырь».

Ктитор обители, царь Михаил Феодорович, прислал в новоустроенный монастырь Казанскую икону Божией Матери, а также икону преподобных Михаила Малеина и Алексия, человека Божия, — небесных покровителей царской семьи.

В 1764 году Алексеевский монастырь был упразднен. Казанская и Алексеевская церкви стали приходскими, все имущество обители было передано Арзамасскому Свято-Николаевскому женскому монастырю.

Расцвет Алексеевской общины связан с именем преподобного Феодора (Ушакова), в 1762 году назначенного настоятелем Санаксарского монастыря. Преподобный стал духовником Алексеевской общины, в которую вступили приехавшие из Санкт-Петербурга его духовные дочери. Преподобный Феодор составил для насельниц правила общежития, посещал сестер 2-3 раза в год, переписывался с настоятельницами, помогал пожертвованиями.

В 1813 году указом нижегородского епископа Моисея (Близнецова-Платонова) для проживавших при Алексеевском храме около 450 сестер была учреждена самостоятельная, независимая от Николаевского монастыря женская община. Указом Синода от 22 декабря 1845 года в общине был принят устав, приравнивавший ее к общежительным монастырям. Сестры занимались шитьем церковных облачений, плащаниц, ткачеством. Золотошвейная мастерская общины получала заказы не только из разных районов России, но и из Константинополя, Иерусалима, Молдавии. Помимо доходов от рукоделия и пожертвований содержание общины обеспечивалось процентами с капитала и доходами с земельных и лесных угодий. К 1917 году обитель владела 1186 десятинами земли.

5 февраля 1898 года настоятельница Алексеевского монастыря монахиня Евгения (Страгородская), тетка будущего Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского), была возведена в сан игумении. К 1917 году в обители было 838 насельниц: 90 монахинь и 748 послушниц. К началу XX века в монастыре было три храма: пятиглавый холодный Вознесенский, построенный и освященный в 1787 году игуменом Санаксарского монастыря Венедиктом, с приделами во имя Киево-Печерских святых, святителя Николая Чудотворца, святителя Димитрия Ростовского, в честь Cошествия Святого Духа на апостолов, Рождества Иоанна Предтечи, Казанской иконы Божией Матери, Боголюбской иконы Божией Матери; трехэтажная Успенская церковь с приделом во имя Алексия, человека Божия, построенная на месте Алексеевской церкви в 1798-1805 годах; церковь во имя преподобного Иоанна Лествичника в двухэтажном больничном корпусе, построенном в 1825-1827 годах.

Монастырские постройки включали в себя 19 келейных корпусов, 2 больницы, странноприимный дом, мельницы, 4 каменных ледника, амбар, конюшни, 2 пчельника в Арзамасской и Чернухинской лесных дачах. В Нижнем Новгороде с 1873 года Алексеевский монастырь имел подворье. До революции по количеству владений это была крупнейшая женская обитель в России.

В 20-х годах XX века монастырь был закрыт. В настоящее время обитель восстанавливается.

Текст Надежды Муравьевой,фото Сергея Лотырева (сайт Нижегородской митрополии)