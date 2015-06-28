Православный Саров

21 июня в прямом эфире радио «Говорит Саров» состоялось интервью с ведущим сотрудником ДМиС Кристиной Красновой, которая возглавляет объединение православной молодежи Сарова — Молодежный совет наследия прп. Серафима Саровского, созданный в городе в октябре 2015 года.

Кристина рассказала о том, чем занимается Молодежный совет, где собирается, и кто входит в него. За год встречи объединения посетили более 500 человек. Посмотреть видеозапись передачи можно по ссылке — https://www.youtube.com/watch?v=VV95nv5tRRI.