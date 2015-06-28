Православный Саров

Подписаться на RSS-поток

Архив

Календарь

28 июня/15 июня
общее время на генерацию страницы 0,0545 s
время на работу php-скриптов 0,0426 s
время на запросы к БД 0,0118 s
запросов к БД 40

Передача о Молодежном совете наследия прп. Серафима Саровского

26 июня 2017 года

21 июня в прямом эфире радио «Говорит Саров» состоялось интервью с ведущим сотрудником ДМиС Кристиной Красновой, которая возглавляет объединение православной молодежи Сарова — Молодежный совет наследия прп. Серафима Саровского, созданный в городе в октябре 2015 года.

Кристина рассказала о том, чем занимается Молодежный совет, где собирается, и кто входит в него. За год встречи объединения посетили более 500 человек. Посмотреть видеозапись передачи можно по ссылке — https://www.youtube.com/watch?v=VV95nv5tRRI.

Нравится 0

При использовании любых материалов ссылка (гиперссылка) на сайт Православный Саров обязательна

Write a comment

  • Required fields are marked with *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Яндекс.Метрика Православное христианство.ru. Каталог православных ресурсов сети интернет

© 2010-2017 Православный Саров

О сайте