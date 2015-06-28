Первые обучающие сборы

26 июня в Дивеевском районе на базе полевого лагеря «Казачий острог» открылись первые обучающие военно-спортивно-патриотические сборы для подростков в возрасте 11-17 лет.

Организатор сборов — АНО «Культурно-спортивный центр «Казачий острог» (директор И. А. Ламзин) при поддержке: Духовно-научного центра Саровского монастыря, Саровского благочиния, Федерации АРБ Нижегородской области и Западного округа Волжского казачьего войска (г. Н. Новгород). Организаторы взяли на себя расходы по проведению сборов, их участники оплачивают только стоимость питания.

До 14 июля пройдут три тематические смены с различной программой: «Военно-прикладная подготовка и гражданская самооборона», «Тактико-специальная подготовка» и «Военно-тактическая подготовка». При этом во всех сменах будет присутствовать военно-исторический раздел и духовно-нравственное воспитание (беседы со священником).

Полевой лагерь раскинулся на чисто выкошенной и выровненной поляне недалеко от урочища Ломовка в нескольких километрах от Дивеева. Оттуда открывается вид на золотые купола Дивеевского монастыря. На этой же площадке в начале августа пройдут ежегодные сборы «Православный воин». Эта территория постепенно обживается. Приехавшие ребята и инструкторы разместились уже не в палатках, а в двух домиках-казармах. Там пластиковые окна, сетки от комаров, двухъярусные деревянные нары. Вода пока привозная, электричество — от генератора, к началу августа планируют провести электричество из Дивеева.

В первый день ребята учились разборке-сборке автомата и пулемета Калашникова, познакомились с самозарядным карабином Симонова. Отметила добрые отношения между ребятами. Более старшие и опытные помогали младшим, не было слышно мата, мальчики уважительно относились к девочкам. На моих глазах мальчишки сами сколотили щит для метания ножей и приступили к тренировкам. В этот же день ребят посетил духовник Казачьего кадетского класса при Саровском монастыре иерей Владимир Лапшин. Он провел молебен и беседу с детьми. Священник видит своей задачей прививать воспитанникам христианские добродетели (совесть, жертвенный образ жизни), опираясь на заповеди Божии и примеры благочестивых русских полководцев. Свои занятия он планирует проводить в форме обсуждений и ответов на вопросы ребят.

Каждая смена продлится несколько дней. Во время первой из них ребята научатся метать нож, познакомятся с устройством автомата Калашникова и других вооружений; с казачьим кинжальным боем, военно-прикладной обороной и самообороной без оружия.

Смена по тактико-специальной подготовке будет посвящена обучению основам и правилам стрельбы; тактике ведения боя в городских условиях; штурму здания, укрепления и окопа, позиционному бою и работе в группе. Будут проведены такие тактические игры, как страйкбол и лазертаг. Смена по военно-тактической подготовке включит в себя ориентирование, скрытное передвижение и изучение тактики ведения боя на пересечѐнной местности, разведку и выживание в дикой природе, отработку действий подразделения при объявлении тревоги, оборону объекта, учебный разведвыход и пр. По итогам сборов участники получат дипломы о прохождении обучения, а инструкторы — сертификаты о подготовке по военно-патриотическому направлению работы с молодежью.

Программа сборов насыщенная — бездельничать некогда, но выделено время и для молитвы, и для активного отдыха. Между занятиями участники сборов гоняли в футбол, ходили купаться на пруд. Также предусмотрено посещение святынь Дивеевского монастыря, участие в богослужениях и купание в святых источниках.

По словам Ильи Ламзина, из более сорока заявок 25 составят приезжие участники из Нижегородской области, Волгодонска, Самары и Самарской области. И. Ламзин: «К нам постоянно обращаются коллеги с просьбой проводить обучение дисциплинам, в которых имеется дефицит инструкторского состава. Однако мы не ставили задачей набрать много людей, но прежде всего, провести обучение для своих воспитанников из Сарова и Дивеевского района. Существует много тем, которые нельзя изучить в помещении, их надо пройти своими руками и ногами. Поэтому без сборов в нашем деле не обойтись. Кроме того, хотелось бы ближе познакомить и сплотить ребят. Если получится, то к заявленной тематике мы также добавим конную подготовку. А уже на будущий год проведем еще одну обучающую смену — для спортсменов-рукопашников разных стилей».

Следует добавить, что созданная на базе дивеевского ВПК «Град» и саровской школы рукопашного боя им. Александра Невского целостная система подготовки православного воина пока реализуется при поддержке Церкви, казачества и неравнодушных людей, без какого-либо финансирования. Это в чистом виде инициатива снизу.