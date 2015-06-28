27 июня, в день Собора Дивеевских святых, в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре состоялась Божественная литургия, которую возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Праздничные богослужения состоялись в Троицком соборе обители, где постоянно пребывает рака со святыми мощами преподобного Серафима Саровского, сообщает сайт Нижегородской митрополии.

Глава Нижегородской митрополии совершил молебен с акафистом преподобному Серафиму Саровскому и Божественную литургию. Правящему архиерею сослужили благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов, старший священник монастыря протоиерей Игорь Покровский и другие клирики Нижегородской епархии.

В храме вместе с паломниками и прихожанами молились настоятельница монастыря игумения Сергия (Конкова) и сестры обители.

После богослужения состоялся крестный ход по Канавке Божией Матери с иконой Всех святых, в земле Дивеевской просиявших, а затем праздничный молебен. По окончании богослужения матушка Сергия выразила владыке Георгию благодарность за визит и архипастырское попечение об обители и преподнесла ему заздравную просфору.

Текст Светланы Акимовой , фото Сергея Лотырева (сайт Нижегородской митрополии)