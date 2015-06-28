Выставка работ фестиваля «Письмо батюшке Серафиму»

21 июня в фойе ЦкиД РФЯЦ-ВНИИЭФ открылась выставка работ участников фестиваля «Письмо батюшке Серафиму» .

Это 10 стендов и столики, на которых разместилось около двухсот детских работ — рисунки, открытки, сочинения, поделки и, конечно же, письма, которые можно прочесть. Послания юных саровчан показывают, что они любят этого святого, разговаривают с ним, как с живым.

Напомним, что организатором фестиваля был Духовно-научный центр Саровского монастыря, а участниками — воспитанники его подразделений, воскресной школы при храме Всех Святых и детских садов города, в которых ведется работа по духовно-нравственному воспитанию, Центра помощи семье и детям г. Сарова «Теплый дом».