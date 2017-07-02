Икона Матроны Московской в Саровском благочинии

1 июля в Дивееве торжественно встретили икону блаженной Матроны Московской с частицей ее святых мощей, которая прибыла из села Сартаково Богородского района. Икона будет находиться в приходском Елисаветинском храме в течение недели, до 8 июля. Каждый день храм будет открыт с 7 до 20 часов, и перед образом будут совершаться молебны с акафистом в 12 и 19 часов.

Святыню привезли для молитвенного поклонения по инициативе благочинного Саровского округа протоиерея Александра Долбунова, настоятеля храма в честь прпмц. великой княгини Елисаветы. Почитаемый образ Матронушки священники и верующие ожидали на въезде в село на ул. Арзамасской. Оттуда его крестным ходом пронесли к Елисаветинскому храму, где шествие встретили колокольным звоном. Икону установили в центре храма, в окружении душистых роз и пионов. Священники Александр Долбунов, Николай Захаров, Даниил Гатин и Павел Покровский совершили перед ней первый молебен с акафистом. После совместной молитвы верующие прикладывались к святыне, затем протоиерей Александр Долбунов помазал присутствующих освященным елеем. По традиции, люди приносят блж. Матроне цветы и пишут записки со своими просьбами, которые опускают в ящик возле ее св. мощей.

О. Александр: «Блаженная Матронушка — скорая услышительница наших молитвенных просьб. По благословению митрополита Георгия мы с вами принимаем у себя ее цельбоносный образ, чтобы вновь припасть к нему, и блж. Матрона испросила для нас у Господа милости, прощение грехов и разрешение наших проблем. Иногда Господь не сразу посылает нам просимое, желая, чтобы мы приобрели навыки смирения, терпения и постоянства в молитве. Блаженная Матрона - одна из наших молитвенниц и ходатаиц перед Богом. Чтобы поклониться ее святым мощам, люди в Москве выстаивают многочасовые очереди. Будем же усиленно молиться перед святыней о том, чтобы по молитвам блж. Матроны Господь даровал нам мир, здравие, спасение и во всем благое поспешение. Чтобы по молитвам Матронушки Господь помог нам достроить в Дивееве Центр милосердия в честь прпмц. Великой княгини Елисаветы...»

8 июля икону перевезут в Саров. В 12 часов ее торжественно встретят в храме Всех Святых. Этот храм также будет открыт ежедневно с 7 до 20 часов, и перед иконой ежедневно будут совершать молебны с чтением акафиста в 12 и 19 часов.