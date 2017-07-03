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В газете «Православный Саров»

3 июля 2017 года

Некоторые публикации в газете «Православный Саров» № 12 (137) от 29 июня 2017 года.

Первые обучающие сборы открылись в Дивеевском районе на базе полевого лагеря «Казачий острог» для подростков.

Народная дипломатия под эгидой преподобного Серафима 20-21июня село Дивеево посетили участники XXVII Марша мира из города Курска.

Протоиерей Иоанн Смирнов. Последний духовник Дивеевского монастыря — «Удивительным образом вышло так: в 1989 году для Казанской церкви приобрели дом, где с 1928 по 1940 год жил последний духовник Дивеевского монастыря протоиерей Иоанн Смирнов, т. е. само строение было получено как бы из рук дивеевского пастыря. У его внучки и купили…

Когда Господь призывает человекаНедавно отметил 60-летие активный прихожанин Игорь Михайлович Куцык. Мы попросили его рассказать о том, как он пришел к вере, ведь самое главное событие в жизни верующего человека это — встреча с Богом.

Прочитать или скачать газету в pdf-формате можно здесь – Выпуск № 12 (137) от 29.06.2017.

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