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Идут работы на Царских храмах в Сарове и Дивеево

3 июля 2017 года

Полным ходом идут строительные работы снаружи и внутри саровского храма во имя Святых Царственных Страстотерпцев и дивеевского храма Святых Царственных Мучеников.

В Сарове сестры Дивеевского монастыря позолотили два малых купола, осталось завершить еще один — большой купол. Рабочие приступили к кровельным работам (кровля из полос меди). Внутри весь храм в лесах. Продолжается оштукатуривание внутренних стен (сейчас примерно на уровне второго этажа) и начата их шпатлевка. Завезли часть грунта для благоустройства территории.

В Дивееве готовятся к кровельным и продолжают камнерезные работы. У части наружных декоративных элементов основа делается из кирпича, а облицовка – из белого известняка. Резать кирпич особенно трудно. Его замачивают, чтобы снизить твердость и хрупкость. Внутри храма шпатлюют стены под роспись.

Приходские храмы / Храм свв. царственных страстотерпцев / 20170701-Идут работы на Царских храмах в Дивееве и Сарове
В Сарове
В Сарове
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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М. Курякина

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