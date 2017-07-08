Образ святой блаженной Матроны Московской прибыл в Саров

8 июля в Саров прибыла икона святой блаженной старицы Матроны с частицей ее мощей из села Сартаково Богородского района. Перед этим образ несколько дней находился для поклонения верующих в Свято-Елисаветинском храме Дивеева.

У храма Всех Святых икону блаженной старицы, а вернее – саму Матронушку, прихожане встретили благоговейно и с любовью. Большинство пришли с цветами. Так традиционно проявляется любовь верующих людей к святой старице, скорой помощнице в разных земных нуждах. И искусное украшение вокруг образа из желтых, розовых и белых цветов как бы говорило о том, какой солнечно-теплой верой, по матерински нежной любовью и чистотой сияла ее душа.

Протоиерей Сергий Скузоваткин возглавил соборный молебен с акафистом перед образом блаженной старицы. Ему сослужили протоиереи Лев Юшков, Владимир Кузнецов, Александр Брюховец и диакон Максим Макарцев. Во время молебна читался отрывок из Евангелия о мудрых и юродивых девах. Эту тему о.Сергий затронул в своем пастырском слове. Священник отметил, как важно обращаться к святой не только с земными просьбами о помощи в житейских делах, но просить главного – духовного прозрения. И если просим святую о помощи, то должны пообещать духовно потрудиться:

"Сегодня к нам принесена икона для поклонения святой блаженной старице Матроне, великой подвижнице и скорой помощнице. Существуют сонмы святых, которых мы знаем, и которых не знаем. Весь этот большой сонм – это Церковь, которая во Христе действует. И каждый святой (конечно, не сам по себе) может творить чудеса, помогать. Но так как мы едины во Христе, мы все люди и созданы по образу его, и чистой Его Кровию искуплены, и являемся в этом животочном лоне вместе со святыми единой Церковью, то мы молимся наиболее сильным частям этого единого организма-Церкви – просим помочь нам, укрепить нас, подсказать. Святые – это очень хорошие подсказчики нам своим примером. Блаженная старица Матрона – не является древней святой, она близка нам по времени, а поэтому и более понятна. Близкие нам по времени святые часто оказывают нам очень мощную помощь. Мы чувствуем ее. И одной из таких сильных святых является блаженная Матрона, Московская чудотворица. Во время своей земной жизни она была телесно слепа. Но эта телесная слепота давала ей духовное ведение. И мы тоже просим, хотя у нас есть и эти обычные глаза, и потенциально есть глаза, которыми мы должны видеть и ведать Бога... Но мы не ведаем Его, и мы часто не трудимся здесь на земле духовно для Царствия Небесного. Мы с вами, как те девы юродивые из прозвучавшего сегодня Евангельского чтения, надеемся на последний момент, в который кто-то даст нам елея. Мы часто немножко похожи на этих дев, потому что приходим получить не елей (который, по слову Серафима Саровского, является благодатью Святого Духа), а стремимся получить что-то из этой жизни. Поэтому более всего мы должны просить открытия нам духовных талантов. Чтобы Господь через святую блаженню Матрону подсказал нам, как-то через жизнь нашу явил, как нам лучше поступать, как нам быть лучше, добрее, святее. И, конечно же, мы, как люди живущие здесь на земле, просим, не для себя часто, а для близких – здоровья, благополучия... Но с тем, чтобы мы были готовы на какую-то жертву. Если мы просим чего-то, то обещаем, что обязательно потрудимся вот так-то или так-то. Этот момент надо иметь в виду. Чтобы не быть похожими на антигероев евангельской притчи о виноградарях, которые получили от Хозяина во временное управление ради преумножения виноградник, а потом решили, что все это – их собственное. Мы должны думать иначе: "Твоя от Твоих Тебе приносим". Здоровье, труды, талант, слово – мы приносим и отдаем. И конечно, когда нам помогает свыше святая блаженная Матрона, мы тоже должны что-то пообещать, как-то духовно потрудиться. На это надо обязательно обратить свое внимание при обращении к матушке Матроне, поклонении ее иконе и святым мощам".

Икона блаженной старицы Матроны Московской пробудет в Сарове до 15 июля. Ежедневно перед ней будут совершаться молебны с акафистом, в 12 и в 19 часов. Храм Всех Святых будет открыт для поклонения с 7 до 20 часов.

Желающие помочь дежурить в храме во время пребывания в нем святыни обращайтесь к руководителю волонтерского центра по тел. 77-0-99 и 890635334637.