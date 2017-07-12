Молебен святым апостолам Петру и Павлу в Стуклово

В День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Стуклово состоялся молебен этим святым в посвященной им часовне. Молебное пение совершил протоиерей Лев Юшков.

В своей проповеди о.Лев поздравил верующих с двунадесятым праздником, окончанием апостольского поста и напомнил основные факты из житий апостолов Петра и Павла. Такие не похожие друг на друга, разного происхождения и судьбы, разными путями ко Господу, они пострадали и приняли мученическую кончину за Христа в один день – 12 июля (по н.с.), в городе Риме. Апостол Петр первый среди учеников исповедал Христа Сыном Божиим. Был с Господом на горе Фавор во время Его преображения. Господь исцелил его больную тещу…. Однако в жизни апостола Петра произошло отречение от Христа. Но он понял это и принес раскаяние. «Надежда для нас в том, что как Господь принял покаяние Петра, так примет и наше, – сказал о.Лев, – и мы с вами должны, как апостол Петр, понять свой грех и раскаяться в нем. Если мы это сделаем истинно, от сердца – чистосердечно, то Господь простит нам наши грехи». А апостол Павел никогда при жизни не видел Христа, не входил в число его учеников, наоборот – он был ярым гонителем христиан. Но делал это, считая, что угождает истинному Богу. Его жизнь резко изменилась, когда на пути в Дамаск Господь посетил его. С тех пор из гонителя христиан он превратился в ревностного проповедника слова Божия и в проповеди веры христовой потрудился больше всех других. Но апостол Павел всегда смиренно называл себя меньшим из апостолов, так как был гонителем христиан.

О.Лев: «И вот сегодня мы празднуем память этих святых первоверховных апостолов – то есть Учителей учителей, и просим их: «Святые апостоли Петре и Павле, молите Бога о нас!».