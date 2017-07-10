В Аламасово отметили престольный праздник

9 июля, в день празднования Тихвинской иконы Божией Матери, в Свято-Троицком храме села Аламасово состоялось праздничное соборное богослужение, которое возглавил благочинный Вознесенского округа протоиерей Вадим Курносов, сообщает сайт Выксунской епархии.

Ему сослужил настоятель храма протоиерей Вячеслав Гусихин. За богослужением молились прихожане аламасовского прихода, а также гости и паломники из Арзамаса и Сарова, многие жители Вознесенского, Дивеевского и Ардатовского районов, а также гости из республики Мордовия.

После Божественной литургии состоялся крестный ход. Благочинный округа обратился к молящимся с пастырским словом, в котором призвал всех быть более активными в приходской жизни и помогать настоятелю в развитии социального, молодёжного и миссионерского служения.

— Современное общество, — подчеркнул отец Вадим, — взирает на Церковь с надеждой, что она положительно повлияет на общественную жизнь. Но нам следует поставить вопрос: “Что же такое Церковь?». Церковь — это мы с вами, духовенство и прихожане. Следовательно, каждый из нас, со своей стороны, должен содействовать развитию приходской жизни.

По традиции, для прихожан и гостей храма состоялась праздничная трапеза.

Надежда Тимонина, сайт Выксунской епархии