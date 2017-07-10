Православный Саров

Подписаться на RSS-поток

Архив

Календарь

15 июля/2 июля
общее время на генерацию страницы 0,0592 s
время на работу php-скриптов 0,0472 s
время на запросы к БД 0,0120 s
запросов к БД 40

В Аламасово отметили престольный праздник

10 июля 2017 года

9 июля, в день празднования Тихвинской иконы Божией Матери, в Свято-Троицком храме села Аламасово состоялось праздничное соборное богослужение, которое возглавил благочинный Вознесенского округа протоиерей Вадим Курносов, сообщает сайт Выксунской епархии.

Ему сослужил настоятель храма протоиерей Вячеслав Гусихин. За богослужением молились прихожане аламасовского прихода, а также гости и паломники из Арзамаса и Сарова, многие жители Вознесенского, Дивеевского и Ардатовского районов, а также гости из республики Мордовия.

После Божественной литургии состоялся крестный ход. Благочинный округа обратился к молящимся с пастырским словом, в котором призвал всех быть более активными в приходской жизни и помогать настоятелю в развитии социального, молодёжного и миссионерского служения.

— Современное общество, — подчеркнул отец Вадим, — взирает на Церковь с надеждой, что она положительно повлияет на общественную жизнь. Но нам следует поставить вопрос: “Что же такое Церковь?». Церковь — это мы с вами, духовенство и прихожане. Следовательно, каждый из нас, со своей стороны, должен содействовать развитию приходской жизни.

По традиции, для прихожан и гостей храма состоялась праздничная трапеза.

Надежда Тимонина, сайт Выксунской епархии

Присаровье / 20170709-Праздник Тихвинской иконы Божией Матери в Аламасове
 
 
 

Нравится 0

При использовании любых материалов ссылка (гиперссылка) на сайт Православный Саров обязательна

Надежда Тимонина, сайт Выксунской епархии

Write a comment

  • Required fields are marked with *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Яндекс.Метрика Православное христианство.ru. Каталог православных ресурсов сети интернет

© 2010-2017 Православный Саров

О сайте