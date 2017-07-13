О первом семейном фестивале «Княжий берег»

С 7 по 9 июля около часовни свв. Петра и Февронии близ села Жайск Вачского района прошел палаточный семейный фестиваль, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.

Фестиваль проходил на краю поля на высоком берегу Оки, откуда открывается великолепный вид на реку, поля и леса. Ближе к откосу, на краю поля большая площадка вымощена тротуарной плиткой: там стоит часовенка, поклонный крест и памятник князьям Петру и Февронии — святым муромским чудотворцам, покровителям семьи и брака.

По преданию, когда бояре с женами, возмущенные низким происхождением Февронии, поставили молодых супругов перед выбором: власть или семья, они выбрали семью и предпочли вдвоем уплыть из Мурома вниз по Оке до села Жайск. Позже, устав от междоусобиц, жители сами приплыли туда просить у князя прощение, а место это до сего дня так и называют: «княжеское прощение».

Праздник на этом месте в День семьи, любви и верности 8 июля в Вачском районе проводят уже много лет, но такой масштабный трехдневный фестиваль — впервые. Сама идея фестиваля, его необыкновенно разнообразная и насыщенная программа, оказались настолько востребованы, что несмотря на постоянный дождь и ветер приехали 120 участников фестиваля и более 40 волонтеров со всей Нижегородчины. Были даже семьи с очень маленькими детьми. И, как точно сказал словами известной песни, епископ выксунский и павловский Варнава: «у природы нет плохой погоды, каждая погода — благодать…» Просто удивительно: с неба постоянно льет дождь, дует ветер, под ногами чавкает грязь, а люди радуются, улыбаются, дети запускают воздушных змеев, слышится смех и песни…

Организаторы фестиваля (отдел социального служения Выксунской епархии) потрудились на славу. Были и биотуалеты и краны с водой, досчатые дорожки к палаткам, освещение, сцена, звуковая аппаратура, кинозал, две трапезных. С утра до вечера взрослые и дети были заняты всевозможными встречами, мастер-классами, играми, концертами. Программа для детей охватывала все возрасты. Родителям очень запомнился цикл бесед священника и психолога Валентина Маркова. Среди гостей фестиваля был даже кукольный театр «Виноград» из Санкт-Петербурга с постановкой о свв. Петре и Февронии и кинематографисты из Москвы, а в завершение состоялась замечательная встреча с Григорием Васильевичем Гладковым — самым «детским» композитором и поэтом.

Владыка Варнава каждый день приезжал в лагерь фестиваля, а в субботу утром, в день памяти муромских чудотворцев Петра и Февронии, возглавил Божественную литургию, за которой многие взрослые и дети смогли причаститься Святых Тайн.

Прошло всего двое суток, но кажется, что мы прожили там неделю. Можно с уверенностью сказать, что фестиваль удался. Еще множество замечательных идей так и не были воплощены из-за погоды, но владыка Варнава благословил проводить семейный фестиваль ежегодно, поэтому в следующем году«Княжий берег» будет ждать новых гостей!

Текст Алексея Голубева, фото участников группы фестиваля «Вконтакте» (https://vk.com/kn.bereg)