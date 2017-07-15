Православный Саров

Подписаться на RSS-поток

Архив

Календарь

17 июля/4 июля
общее время на генерацию страницы 0,0616 s
время на работу php-скриптов 0,0473 s
время на запросы к БД 0,0142 s
запросов к БД 40

В Елизарьеве торжественно встретили мощи святых князей Петра и Февронии

15 июля 2017 года

По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия в Никольский храм села Елизарьево из г.Бор прибыл ковчег с частицами мощей святых благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев.

Прихожане крестным ходом во главе с духовенством вышли встречать святыню к поклонному кресту, установленному на въезде в село со стороны г.Арзамаса. Торжественная процессия обращала на себя внимание проезжающих, многие выходили, чтобы поклониться святыне. Остановился целый автобус с паломниками из Корсунской епархии, они с благоговением приложились к мощам. Сами же прихожане прошли под иконой и ковчегом с мощами во вратах храма, а затем приложились внутри него. Образ благоверных князей Петра и Февронии и ковчег с частицами их святых мощей установили в центре, с любовью украсив ромашками.Этот цветок уже стал символом святых покровителей семьи и брака.

По словам настоятеля храма во имя святителя Николая-Чудотворца иерея Кирилла Бакутова, желание принести в храм мощи именно этих святых угодников родилось не случайно. Священники знают проблемы своей паствы. Семейная жизнь многих прихожан показывает, что в людях оскудевает любовь, не формируются отцовское и материнское чувства, нет подлинной родительской любви к детям и почитания детьми родителей. Рушится семья – малая Церковь. Поэтому так важно дать людям возможность помолиться у святыни – мощей святых Петра и Февронии, получить духовное подкрепление.

Мощи пробудут в Елизарьеве до 30 июля. Храм будет открыт ежедневно с 7.30 до 19.00, молебны с акафистом святым благоверным князю Петру и княгине Февронии будут совершаться дважды в день – в 11 и 19 часов.


Благочиние / 2017 год / 2017.07.15 Встреча ковчега в мощами свв. Петра и Февронии в Елизарьеве
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4

Нравится 0

При использовании любых материалов ссылка (гиперссылка) на сайт Православный Саров обязательна

Текст и фото Анны Виноградовой

Write a comment

  • Required fields are marked with *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Яндекс.Метрика Православное христианство.ru. Каталог православных ресурсов сети интернет

© 2010-2017 Православный Саров

О сайте