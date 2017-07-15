В Елизарьеве торжественно встретили мощи святых князей Петра и Февронии

По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия в Никольский храм села Елизарьево из г.Бор прибыл ковчег с частицами мощей святых благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев.

Прихожане крестным ходом во главе с духовенством вышли встречать святыню к поклонному кресту, установленному на въезде в село со стороны г.Арзамаса. Торжественная процессия обращала на себя внимание проезжающих, многие выходили, чтобы поклониться святыне. Остановился целый автобус с паломниками из Корсунской епархии, они с благоговением приложились к мощам. Сами же прихожане прошли под иконой и ковчегом с мощами во вратах храма, а затем приложились внутри него. Образ благоверных князей Петра и Февронии и ковчег с частицами их святых мощей установили в центре, с любовью украсив ромашками.Этот цветок уже стал символом святых покровителей семьи и брака.

По словам настоятеля храма во имя святителя Николая-Чудотворца иерея Кирилла Бакутова, желание принести в храм мощи именно этих святых угодников родилось не случайно. Священники знают проблемы своей паствы. Семейная жизнь многих прихожан показывает, что в людях оскудевает любовь, не формируются отцовское и материнское чувства, нет подлинной родительской любви к детям и почитания детьми родителей. Рушится семья – малая Церковь. Поэтому так важно дать людям возможность помолиться у святыни – мощей святых Петра и Февронии, получить духовное подкрепление.

Мощи пробудут в Елизарьеве до 30 июля. Храм будет открыт ежедневно с 7.30 до 19.00, молебны с акафистом святым благоверным князю Петру и княгине Февронии будут совершаться дважды в день – в 11 и 19 часов.