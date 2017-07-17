Проводы иконы блаженной Матронушки

16 июля саровчане пришли в храм Всех Святых, чтобы проститься с почитаемой иконой святой блаженной Матроны Московской с частицей ее святых мощей из села Сартаково, которая две недели пребывала в Саровском благочинии.

Первую неделю святыня находилась в Дивееве, а вторую — в Сарове, дважды в день перед ней совершались молебны с чтением акафиста. Все эти дни люди нескончаемым потоком шли поклониться одной из самых любимых в народе святых; по традиции, приносили цветы и писали записки. Среди них были и малоцерковные люди, которые нечасто переступают церковный порог. Священники, которые совершали молебны, в своих проповедях разъясняли верующим, что прося о молитвенной помощи Матронушки, мы должны исполниться решимости исправить свою жизнь. В этом и состоит отличие подлинной веры от обрядоверия — потребительского отношения к Богу, который решит все наши проблемы, сотворит чудеса, а мы останемся прежними...

Соборный молебен 16 июля возглавил благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов, ему сослужили протоиереи Лев Юшков, Владимир Кузнецов, Александр Сухоткин и Сергий Скузоваткин. Верующие спешили опустить в специальный ящик свои последние прошения святой Матроне. Когда после молебна святыню, сопровождаемую пением и каждением, выносили из храма, некоторые люди утирали слезы, прощаясь с Матронушкой, как с дорогим и близким человеком, который уезжает от нас. Каждый унес на память об этой встрече освященные цветы и домашние иконы святой Матроны Московской.