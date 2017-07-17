В ходе визита губернатора

Губернатор Валерий Шанцев в ходе своего визита в Саров 14 июля осмотрел строительство Успенского собора Саровского монастыря.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в рамках своего визита в Саров 14 июля проверил несколько объектов городской инфраструктуры вместе с главой администрации города Алексеем Голубевым и директором Ядерного центра Валентином Костюковым, сообщает пресс-служба городской администрации.

Первой точкой стала строительная площадка нового моста через реку Сатис, где начальник управления капитального строительства Валерий Чухманов доложил, что работы идут с опережением графика и завершение запланировано на месяц раньше срока, установленного контрактом (к 1 ноября), а открытие движения по проспекту Октябрьскому – к 1 сентября. Губернатор похвалил строителей за высокую скорость выполнения работ и выразил желание присутствовать на торжественной церемонии открытия моста.

Также Валерий Павлинович посетил семью Владимира и Елены Шмельковых, которые в этом году бесплатно получили трехкомнатную квартиру, благодаря сдаче социального дома на ул.Раменской. За чашкой чая губернатор отметил, что администрация города выбрала правильный курс на решение жилищного вопроса.

Кроме того, глава региона осмотрел Монастырскую площадь, где идет строительство Успенского собора и готовится восстановление храма Живоносного источника. В ходе осмотра В.Шанцев, А.Голубев и В.Костюков обсудили вопрос возведения нового здания детской поликлиники и перспективы перевода в новые помещения других структур, находящихся на территории монастыря.