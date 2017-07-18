Они послужили прославлению батюшки Серафима

17 июля, в день убиения 99 лет назад семьи последнего русского императора, прошли богослужения в храмах Сарова и соборный молебен возле строящегося храма во имя святых Царственных страстотерпцев, который возглавил благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов.

О. Александру сослужили священники Владимир Кузнецов и Александр Долбунов. На строительной площадке молящиеся с радостью смотрели на то, как постепенно на саровской земле вырастает этот новый храм-памятник Царской семье. Его планируется завершить через год, к столетию убиения святых Царственных страстотерпцев. Мученически пролив свою кровь, они стали молитвенниками за всю Россию.

В своей проповеди отец благочинный отметил, что эти святые тесно связаны с историей нашего города благодаря их решающему участию в деле прославления в лике святых прп. Серафима Саровского. И теперь батюшка Серафим и святые Царственные страстотерпцы — вместе предстоят перед Престолом Божиим, молясь за Россию.

— Современники спорят о личности последнего Государя Николая II, по-разному трактуя события его жизни, — отметил отец Александр.— Если рассматривать это только с материальной точки зрения, то, казалось бы, и его Царственные предшественники немало потрудились на благо нашей страны и населяющих ее народов. Но они не имели такого дерзновения к Богу, как Император Николай Александрович и вся его семья, которые с самоотвержением несли крест служения Церкви и своему народу.

Сегодня мы вспоминаем Семью Венценосных мучеников, и каждый из нас пропускает через свое сердце их жизнь, искреннюю любовь к Богу и стране, которую им вверил Бог. Они прошли через большие испытания и искушения, запечатлели верность Христу своею кровью, предпочитая умереть в России, чем отказаться от нее, сойти с мученического креста и спастись на чужбине.

Мы пришли помолиться к храму, воздвигаемому в честь жертвы святых Царственных страстотерпцев и их служения народу... Этот храм будет очень значимым для Сарова, потому что Царственные мученики так же, как и батюшка Серафим, станут небесными покровителями нашего города.