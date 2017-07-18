В Дивееве отметили престольный праздник крестным ходом

18 июля в Дивееве впервые отметили престольный праздник приходского Елисаветинского храма крестным ходом по селу, в котором приняли участие более трехсот человек.

Праздник начался с Божественной литургии, ее возглавил настоятель Елисаветинского храма, благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов. Множество молящихся в этот день причастились Святых Христовых Таин.

Иерей Сергий Марченко рассказал о жизненном пути прпмц. великой княгини Елисаветы Феодоровны, которая была немецкой принцессой, воспитанной в протестантизме, но всей душой полюбила Россию, ее народ и православную веру.

О. Сергий: «Прпмц. Елисавета заботилась о нищих, больных и обездоленных людях, посещала детские приюты и больницы, и никакие испытания, выпавшие на ее долю, не сломили ее. Она по-христиански простила Каляева, убийцу своего любимого супруга, и приложила все силы к тому, чтобы он раскаялся и был помилован. Но тот сам не захотел этого. Во время Первой Мировой войны Елисавета Феодоровна помогала раненным. Она основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия, сама ухаживала за тяжелобольными, бесплатно снабжала лекарствами неимущих. Эта святая является для нас примером того, как со смирением принимать трудности и невзгоды, как с любовью относиться к людям… Глядя на нее, пусть каждый из нас спросит себя: «А насколько я готов потрудиться ради спасения своей души, чем могу поступиться ради Бога и ближних?»

Протоиерей Александр Долбунов поздравил собравшихся с престольным праздником, который для прихожан храма по значимости сопоставим с Пасхой Господней.

О. Александр: «Враг рода человеческого хотел искоренить православие на Русской земле. Но молитвами и страданиями сонма новомучеников, который возглавляют свв. Царственные страстотерпцы и прпмц. Елисавета Феодоровна, Господь спас нашу страну от гибели и порабощения. Будем просить святых новомучеников укрепить нашу веру, чтобы мы стояли в ней до конца своей жизни».

Рядом с Елисаветинским храмом строится Центр милосердия во имя прпмц. Елисаветы Феодоровны. Но еще до завершения его строительства, — сообщил отец настоятель, — по благословению митрополита Георгия на приходе будет создано сестричество, чтобы уже активно приступить к делам милосердия и социального служения ближним.

О. Александр вручил благодарственные письма и небольшие подарки наиболее активным прихожанам Елисаветинского храма: Валентине Черновой, Тамаре Шешениной, Виктору Аксенову, Марии Сыровой и Нине Филяевой.

Подкрепившись за общей трапезой у стен храма, верующие совершили крестный ход по селу протяженностью около десяти километров. Они несли храмовую икону прпмц. Елисаветы Феодоровны с частицей ее святых мощей. Этот образ был написан в Иерусалиме и приложен к святым мощам Елисаветы Феодоровны, которые покоятся в Гефсимании. Подробнее об этом см. здесь.

Возглавил шествие протоиерей Александр Долбунов. Он читал акафист святой и кропил участников крестного хода освященной водой. Среди них были не только жители села, но и паломники, приехавшие в Дивеево из разных уголков России. Удалось поговорить с православными с Кубани, из Ельца и Снежинска. Снежинцы сообщили, что являются прихожанами храма во имя прп. Серафима Саровского, которого хорошо знают и чтут за Уралом.

Святая прпмц. Елисавета была канонизирована Русской Православной Церковью 25 лет назад, а св. Царственные мученики — 17 лет назад. Но жители Дивеева очень любят этих святых, которые посещали Дивеево и Саров. Во время крестного хода верующие несли их иконы и портреты.

Были сделаны остановки у строящегося храма свв. Царственных мучеников, у источника матушки Александры и у поклонного креста при въезде в Дивеево со стороны Арзамаса.