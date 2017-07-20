Первое занятие в приходской Семейной школе трезвости

19 июля состоялось первое занятие по духовно-ориентированной программе «Ступени трезвения» в приходском Семейном клубе трезвости (СКТ) во имя святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, созданном при храме Всех Святых.

Занятия будут проходить с июля по октябрь в рамках реализации проекта победителя конкурса малых грантов «Православная инициатива"– «Семейная школа трезвости».

Встреча началась с общей молитвы, а затем к собравшимся обратился духовник клуба протоиерей Сергий Скузоваткин. Священник сказал, что положительное влияние церковных семейных клубов трезвости в преодолении пьянства в России известно с начала XX века и отмечается в концепции Русской Православной Церкви. Люди в нашей многострадальной стране, решая свои жизненные проблемы, часто принимают неправильные решения. Пытаясь найти выход из сложной ситуации, они идут путем наркомании, пьянства и других подобных недугов. Но человеку приходят на помощь его родные и, конечно, Церковь. Батюшка пояснил, что преодоление недуга лежит не только на плечах страждущего. Такого человека призваны поддержать семейные клубы трезвости, а главный акцент – помочь его родным сформировать правильное поведение при решении тех или иных ситуаций. Одна из первых задач — преодолеть в семье раздражительно-негативное реагирование на самих страдающих людей, а не на их болезненную страсть. Поэтому так важно духовно-нравственное ориентирование, чему и поможет курс «Ступени трезвения».

Первое двухчасовое занятие провела православный семейный психолог Альбина Николаевна Яцкова. Она познакомила слушателей с базовыми понятиями семьи и ее значимости в жизни человека, с тем, как различная мотивация при вступлении в брак приводит к разным и не всегда удачным жизненным сценариям. Выделила этапы развития семейных отношений (ступени брака) и задачи, которые встают в эти периоды жизни. Живет человек, развивается его душа, и должны развиваться брачные отношения, взаимоотношения супругов, родителей и детей. Иначе мы будем похожи на взрослых, пытающихся носить детскую одежду. И всегда, на любом этапе при решении проблем люди должны договариваться между собой. Этому надо всерьез учиться.

В конце встречи все участники поделились впечатлениями о том, как для них прошло занятие, и высказали пожелание продолжать обучение. Следующая встреча состоится через неделю, 26 июля, и будет посвящена теме «Зависимость, как био-психо-социо-духовная болезнь. Психофизиологический аспект». Ее проведет руководитель проекта Елена Валентиновна Игумнова. В будущем запланированы также встречи со священником и приходским катехизатором. Несмотря на то, что занятия уже начались, к ним можно присоединиться.

Полная программа курса и контакты организаторов опубликованы здесь.