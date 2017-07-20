Волонтеры приступили к работе

12 июля, в день святых апостолов Петра и Павла, начался новый сезон волонтерской работы в центре «Радость моя!».

План предстоящих в ближайшие три месяца дел волонтеров опубликован в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/sarov_radoct_moya). В первую очередь, это проведение юбилейной, десятой, акции «С миру по листочку». 21, 22 и 23 июля волонтеры начнут сбор благотворительных пожертвований, чтобы помочь семьям Сарова и Дивеевского района, находящихся в трудной жизненной ситуации, собрать детей в школу. В прошлом году помощь была оказана 459 детям. Саровские школьники получат подарки на празднике, который пройдет в последних числах августа в Молодежном центре, а дивеевцам — подарки к школе вручат отдельно.

Также православные волонтеры в июле-августе планируют посетить Темниковский и Потьминский детские дома, помочь во время ежегодных Серафимовских торжеств в Дивееве (на богослужении и в палаточном городке для паломников), подготовить к работе вещевой гуманитарный склад и начать очередной сбор помощи для Луганска. В середине августа состоится поездка в Москву на фестиваль «За жизнь», а в сентябре — паломническая поездка .

Волонтерский центр «Радость моя!» приглашает в свои ряды всех желающих потрудиться на благо ближнего. Сбор — каждую среду в 17.30 (пр. Мира, 50, вход сбоку через крыльцо «Канцелярия»). Конт. тел.: 8 906 353 46 37.